Як правильно прибирати ТОП-5 найбрудніших місць на кухні

Якщо ви вважаєте, що найбільше небезпечних бактерій у вашому будинку накопичується в туалеті, ви помиляєтеся.

Як прибирати на кухні

Літо, спека, інколи хочеться просто відпочити, а не, наприклад, прибирати в хаті. Та коли ви дізнаєтеся про п'ять найбрудніших місць на вашій кухні – точно захочете вимити їх просто зараз. Про це далі дивіться в сюжеті Євгенії Коваленко і Олександра Хоменко у програмі "Сьогодні. Підсумки" на каналі "Україна".

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Усі чули, але мало хто перевіряв чистоту полиць у холодильнику, кухонних спонжиків, рушників, дощечок для овочів. Проте результати спеціальних тестів дивують навіть досвідчених мікробіологів.

Насправді, усюди нас оточують трильйони мікробів. Вони живуть на нашому тілі та всередині організму. Шкідливі не всі. Більшість – допомагає травленню й імунітету. Однак можуть становити загрозу, коли їх стає забагато. Зарадить регулярне прибирання. Та невже більшість із нас робить це неправильно?

Як прибирати найбрудніші місця на кухні: поради і лайфхаки

Лайфхак 1. Губки

Як прибирати на кухні / Фото: Pinterest

На кухні першість у рейтингу найзабрудненіших речей – губка для миття посуду . У її пори потрапляють залишки їжі, де у вологому середовищі швидко розмножуються шкідливі мікроорганізми. Кухонну губку варто змінювати якомога частіше по мірі забрудненості.

Бажано мати окремі губки – для посуду та раковини, щоб уникати перехресного забруднення. Варто користуватися целюлозними губками, тому що вони розкладаються у природі.

Лайфхак 2. Раковина

Як прочистити раковину / Фото: Unsplash

Раковина – ще один небезпечний розплідник бактерій, тому її бажано добре мити після кожного використання. Зокрема, золотистий стафілокок, який може спричинити захворювання шкіри, а ентеробактерії можуть спричиняти різноманітні кишкові захворювання.

Лайфхак 3. Рушники

Як прибирати на кухні / Фото: Pinterest

У рейтингу прихованих загроз також – кухонні рушники . Виявляється, їх потрібно прати мало не щодня. І не витирати одним і тим самим – руки, обличчя, продукти та стіл.

Лайфхак 4. Дошки

Як доглядати за обробною дошкою / Фото: Pinterest

Ретельно мити також потрібно дошки для нарізання. І вони мають бути окремими – для овочів і фруктів та сирого м`яса з рибою.

Важливо напрацювати алгоритм: нарізали сире м'ясо – вимили руки, а потім уже торкаєтеся до всіх кухонних поверхонь.

Лайфхак 5. Холодильник

Як зберігати сир / Фото: Pinterest

Розмежовувати сирі продукти від готових – потрібно і в холодильнику . Він теж у топі місць, які полюбляють бактерії.

Яйця теж не мають кататись по столу, вони мають бути в окремій тарілці. І після того, як ми робимо, наприклад, яєчню, то також потрібно помити руки, бо на поверхні яєць завжди є кишкова паличка.

Фахівці також радять змінювати повсякденні звички. Приміром, не їсти за ноутбуком чи з телефоном у руках, навіть через напружений графік.

Дезінфікувати телефон чи клавіатуру можна антибактеріальними засобами. Вони стануть у пригоді й під час обробки рук, але тільки тоді, коли немає доступу до води з милом. Зловживати антисептиками не варто – вони руйнують захисний шар шкіри. Звичайні правила гігієни – завжди актуальні.

Автори: Котова Оксана , Коваленко Євгенія.

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