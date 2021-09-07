Як правильно збирати гриби

Як потрібно правильно збирати гриби в лісі / Фото: Колаж: Сьогодні

Осінь – грибна пора. Так багато смачного можна з них приготувати! Але навіть таке заняття, як прогулянка у ліс за грибами на свіжому повітрі, має свої тонкощі і хитрощі. Щоб прийти додому не з порожніми руками, отримати купу задоволення і зібрати багатий урожай, читайте наші лайфхаки, як потрібно збирати гриби.

Зрозуміло, головне правило для початківців грибників: перш ніж вирушати за грибами та збирати їх для приготування в їжу, потрібно розібратися, які з них – їстівні, а які – отруйні і небезпечні для життя . Без цих знань ви піддаєте себе і рідних великій небезпеці, тому що випадків отруєнь грибами дуже багато.

Як збирати гриби: лайфхаки

Лайфхак 1. Місця

Як збирати гриби / Фото: Unsplash

Заздалегідь знаючи, де ростуть гриби, ви швидше наберете повний кошик. якщо погода видалася сира і волога, гриби вибирають більш сухі місця – на узліссях, галявинах, височинах і пагорбах, подалі від тінистих стовбурів дерев. А ось у жарку і суху погоду гриби перебираються в тінь дерев, під ялинові гілки, в густу траву, ближче до вологи.

Лайфхак 2. Час

Як збирати гриби / Фото: Unsplash

Багато грибників починають своє "полювання" якомога раніше, до сходу сонця, щоб його промені не засліплювали. Та й шансів першими знайти гриби набагато більше, ніж у любителів поспати.

Лайфхак 3. Скупчення

Як збирати гриби / Фото: Pixabay

Знайшовши один гриб, корисно уважно оглянути місця поблизу, тому що гриби, як правило, ростуть групами або цілими колоніями, особливо грузді і рижики.

Лайфхак 4. Вилучення

Як збирати гриби / Фото: Unsplash

Тут думки розділилися. Одні грибники агітують за зрізання гриба, щоб не пошкодити саму грибницю. Та й ніжка гриба в цьому випадку буде чистіша. Інші вважають за краще викручувати гриби, щоб не залишати в землі значну частину гриба на загнивання. У будь-якому випадку грибниці не шкодить ні той, ні інший спосіб. Так що збирайте гриби, як вам зручніше.

Лайфхак 5. Кошик

Як збирати гриби / Фото: Unsplash

Збираючи гриби, краще їх складати в кошик шляпками вниз – так менше пошкодиться цілісність гриба. А ось із довгими ніжками (білі, підберезники, підосичники) зручніше класти боком.

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Лайфхак 6. Очищення

Як збирати гриби / Фото: Unsplash

Щоб полегшити подальшу переробку грибів, очищати їх від землі і сміття потрібно вже на етапі збору. Струсіть сміття руками або зіскобліть ножем. Так зібрані гриби менше забруднять одне одного в кошику.

Лайфхак 7. Сумніви

Як збирати гриби / Фото: Unsplash

Якщо ви не впевнені, їстівний гриб чи отруйний, не беріть, але і не знищуйте його. Можливо за вами йтиме більш досвідчений грибник.

Лайфхак 8. Розміри

Як збирати гриби / Фото: Unsplash

Не беріть занадто молоді і занадто старі гриби. Вибирайте золоту середину – середні і великі здорові гриби. Вони мають бути без гнилі і червоточини.

Лайфхак 9. Швидкість

Як збирати гриби / Фото: Unsplash

Зібравши гриби, намагайтеся не тримати їх довго у відрі або кошику, а якомога швидше переробити. Так у них буде менше шансів зіпсуватися, а у вас – більше можливості розпізнати поганий гриб.

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