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Як підготувати полуницю до зимівлі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 вересня, 17:33
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Полуниця вимагає особливого догляду восени, щоб вона благополучно перезимувала і дала хороший врожай наступного року
Як підготувати полуницю до зимівлі
Як підготувати полуницю до зимівлі / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазвичай основний догляд за полуницею здійснюється навесні. А потім протягом сезону дбайливі господарі пожинають плоди і знімають хороший урожай ягід. Однак потурбуватися про майбутнє плодоносіння полуниці потрібно і наприкінці сезону. Як це правильно зробити, читайте наші лайфхаки.

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Полуниця може плодоносити через 2-3 місяці після того, як сходить сніг, а за такий короткий час їй буває складно накопичити ресурси для гарного врожаю. Так що готуватися до плодоношення рослина починає вже з осені. Якщо ви хочете навесні отримати у великій кількості якісні ягоди, потурбуватися про це слід вже зараз.

Як готувати полуницю до зими: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Видалення старого листя

Обрізати старе відмерле листя у рослини потрібно гострим секатором – так ви не пошкодите точки зростання нового листя. А ще такий метод захистить полуницю від хвороб, збудники яких живуть на старих листках.

  • Лайфхак 2. Розпушування і полив

Як готувати полуницю до зимівлі
Як готувати полуницю до зимівлі / Фото: Pinterest

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Між рядами полуниці потрібно прополоти бур'яни і зробити розпушування на глибину приблизно 10 см, але при цьому не пошкодити коріння. Кущі з дуже оголеними коренями потрібно видалити. Зробіть підгортання, намагаючись не засипати сердечко. Полив має бути нечастим, але рясним.

  • Лайфхак 3. Видалення вусів

Якщо прибрати вуса у полуниці, це допоможе накопичити корисні речовини для закладки бруньок. А ось якщо ви плануєте збільшити плантацію, то вуса слід вкорінювати. Вибирайте найсильніші і найпотужніші розетки.

  • Лайфхак 4. Мульчування

Як готувати полуницю до зимівлі
Як готувати полуницю до зимівлі / Фото: Pixabay

Процедура мульчування в значній мірі допоможе позбутися бур'янів на ділянці і позбавить від процедури розпушування. Також у полуниці зменшиться потреба в поливі.

  • Лайфхак 5. Підгодовування

Після закінчення сезону активного плодоносіння у культури починається фаза зростання та підготовки до зимівлі. А тому в цей період важливо підгодовувати полуницю. Їй необхідно:

  1. азот – для активного росту листя і пагонів;
  2. калій – для підготовки культури до зими;
  3. фосфор – для розвитку кореневої системи і закладки нових бруньок.
  • Лайфхак 6. Укриття
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Як готувати полуницю до зимівлі
Як готувати полуницю до зимівлі / Фото: Pinterest

Плантації полуниці потребують укриття на зиму, інакше коріння рослин, що знаходиться неглибоко, буде схильне до сильних морозів. Цей процес проводиться, коли температура повітря знижується до -1 градуса морозу. В якості укривного матеріалу практично використовувати солому, сухе листя, соснову хвою та інші натуральні засоби або щільне агроволокно.

Дивіться відео, як вибрати найсмачніший кавун:

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Раніше ми публікували лайфхаки з фото, як можна використовувати старий шланг.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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