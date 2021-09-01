Полуниця вимагає особливого догляду восени, щоб вона благополучно перезимувала і дала хороший врожай наступного року

Як підготувати полуницю до зимівлі / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазвичай основний догляд за полуницею здійснюється навесні. А потім протягом сезону дбайливі господарі пожинають плоди і знімають хороший урожай ягід. Однак потурбуватися про майбутнє плодоносіння полуниці потрібно і наприкінці сезону. Як це правильно зробити, читайте наші лайфхаки.

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Полуниця може плодоносити через 2-3 місяці після того, як сходить сніг, а за такий короткий час їй буває складно накопичити ресурси для гарного врожаю. Так що готуватися до плодоношення рослина починає вже з осені. Якщо ви хочете навесні отримати у великій кількості якісні ягоди, потурбуватися про це слід вже зараз.

Як готувати полуницю до зими: лайфхаки

Лайфхак 1. Видалення старого листя

Обрізати старе відмерле листя у рослини потрібно гострим секатором – так ви не пошкодите точки зростання нового листя. А ще такий метод захистить полуницю від хвороб, збудники яких живуть на старих листках.

Лайфхак 2. Розпушування і полив

Як готувати полуницю до зимівлі / Фото: Pinterest

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Між рядами полуниці потрібно прополоти бур'яни і зробити розпушування на глибину приблизно 10 см, але при цьому не пошкодити коріння. Кущі з дуже оголеними коренями потрібно видалити. Зробіть підгортання, намагаючись не засипати сердечко. Полив має бути нечастим, але рясним.

Лайфхак 3. Видалення вусів

Якщо прибрати вуса у полуниці, це допоможе накопичити корисні речовини для закладки бруньок. А ось якщо ви плануєте збільшити плантацію, то вуса слід вкорінювати. Вибирайте найсильніші і найпотужніші розетки.

Лайфхак 4. Мульчування

Як готувати полуницю до зимівлі / Фото: Pixabay

Процедура мульчування в значній мірі допоможе позбутися бур'янів на ділянці і позбавить від процедури розпушування. Також у полуниці зменшиться потреба в поливі.

Лайфхак 5. Підгодовування

Після закінчення сезону активного плодоносіння у культури починається фаза зростання та підготовки до зимівлі. А тому в цей період важливо підгодовувати полуницю. Їй необхідно:

азот – для активного росту листя і пагонів; калій – для підготовки культури до зими; фосфор – для розвитку кореневої системи і закладки нових бруньок.

Лайфхак 6. Укриття

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Як готувати полуницю до зимівлі / Фото: Pinterest

Плантації полуниці потребують укриття на зиму, інакше коріння рослин, що знаходиться неглибоко, буде схильне до сильних морозів. Цей процес проводиться, коли температура повітря знижується до -1 градуса морозу. В якості укривного матеріалу практично використовувати солому, сухе листя, соснову хвою та інші натуральні засоби або щільне агроволокно.

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