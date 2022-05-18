Як правильно вибирати розсаду: корисні поради

Як вибрати розсаду / Фото: Unsplash

Вибір та покупка розсади хвилює багатьох дачників, які не вирощують її самостійно, але при цьому хочуть отримати добрий урожай та смачні плоди.

Як купити розсаду хорошої якості ? На що звернути увагу, щоб не схибити з вибором потрібного сорту та здорових рослин? Як не попастися на хитрощі продавців? На ці та інші запитання читайте відповіді у нашій статті.

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Де купувати розсаду

Оптимально купувати розсаду у спеціалізованих магазинах . Тут ви не лише отримаєте гарантований матеріал для майбутнього врожаю, але також і відповіді на питання, що вас цікавлять про висадку і догляд за рослинами. Також хороший варіант – купити розсаду у перевірених продавців, особисто вами чи за рекомендацією знайомих. Але придбання рослин на ринку може мати підводні камені.

Зовнішній вигляд рослин

Як виглядає здорова розсада / Фото: unsplash

Уважно огляньте розсаду . Вона має бути кремезною і сильною. Листя має бути добре розвиненим, свіжим, зеленим, рівномірно забарвленим. Занадто темне листя говорить про перегодівлю азотом. Якщо листочки скручені, на них є плями або білуватий наліт – значить, перед вами екземпляри поганої якості або взагалі нездорові рослини. Також розсада не має бути надто довгою та витягнутою.

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Переросла розсада

Не варто піддаватися спокусі купити розсаду з помітно великим і красивим листям . Порівняйте її з іншими такими ж рослинами по сусідству – вони мають виглядати приблизно однаково. Інакше є ризик отримати розсаду, що переросла – її кореневій системі у стаканчиках вже не вистачає харчування. Таку вже пізно висаджувати, вона погано приживатиметься і ростиме.

Які рослини погано приживаються через розсаду

Є культури, які можна виростити із розсади, але вони погано ставляться до пересадки . До них відносяться: огірки, кабачки, патисони, кавуни, гарбузи. Висаджувати їх потрібно, акуратно виймаючи з контейнера лише з грудкою землі. Будьте готові до того, що найменше пошкодження кореневої системи призведе до поганого приживання та низького врожаю.

Упаковка розсади в ємності

Для того, щоб розсада краще приживалася, оптимально, щоб вона була в окремій ємності . Це можуть бути стаканчики, горщики, поліетиленові мішечки тощо. У цьому випадку коренева система саджанців менше травмується під час пересадки. Ознакою ізольованої розсади буде товсте стебло, що не гнеться, і сильний корінь.

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Відкрите коріння

Відкрита та закрита розсада / Фото: unsplash

Розсаду можуть продавати без вазонів, якщо її вирощували у загальній для всіх саджанців ємності. У цьому випадку важливо, щоб коріння не було оголеним, а перебувало у землі або мало земляний ком. Коріння без землі може травмуватися або пересихати, що погано позначиться на подальшому зростанні. А земля на корінцях розсади має бути свіжою, вологою, але не мокрою, легко обсипатися крупинками при струшуванні.

Висота рослин

Висота розсади помідорів, болгарського перцю, баклажанів має бути 25-30 см. У капусти стебло становить 15-20 см. Вирівняна за розмірами , кремезна розсада говорить про те, що рослини вирощувалися правильно з дотриманням вимог до харчування, поливу, освітлення, температури.

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