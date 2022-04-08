Як доглядати за розсадою: ТОП-6 практичних порад

Від правильного догляду за рослинами на початковому етапі залежить багатий урожай у майбутньому.

Як правильно доглядати за розсадою / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Догляд за розсадою включає багато заходів від проріджування і поливу, до закалювання. Щоб рослини були здоровими та сильними , і згодом дали хороший урожай, дізнайтеся, як потрібно правильно доглядати за розсадою.

Як доглядати за розсадою: лайфхаки

Лайфхак 1. Проріджування

Приблизно за 1-2 тижні після пікірування стає зрозуміло, які саджанці набрали сили, а які відстають у розвитку. Важливо залишити один чи два найпотужніших саджанця у стаканчику, якщо розсада зростатиме попарно, а решту видалити. У парі добре ростуть томати та перець.

Реклама

Лайфхак 2. Полив

Розсада вимагає помірного та регулярного поливу. Наскільки часто рослина потребує вологи, можна дізнатися, перевіривши верхній шар ґрунту – він не повинен пересихати . Зазвичай до квітня розсаду поливають не дуже часто, тому що тепла та сонця ще небагато, і їй вистачає вологи. Але з середини весни полив збільшують, тому що йде інтенсивний розвиток кореневої системи. Також розсаді корисна підвищена вологість повітря, можна застосовувати обприскування.

Лайфхак 3. Повертання

Після того як розсада зійшла, стаканчики потрібно повертати на 180° щодня. Це дозволяє рослинам бути рівними та не викривлятися у пошуках тепла та світла . Така процедура особливо важлива для баклажанів і перцю, щоб їх стовбури залишалися вертикальними. Найзручніше повертати весь піддон зі стаканчиками. Також корисно встановити по інший бік рослин екрани із фольги або дзеркал. Або ж компенсувати брак світла на підвіконні додатковим освітленням.

Лайфхак 4. Підживлення

Завдяки використанню біогумусу та кокосового волокна, розсада виростає здоровою та сильною. Але провести 2-3 підживлення органічно-мінеральними добривами не буде зайвим. Дотримуйтеся міри, щоб не спалити коріння. Перше підживлення проводять зазвичай за два тижні після пікірування, наступні – також з інтервалом у два тижні. Краще чергувати: спочатку обприскати живильним розчином, а наступного разу – полити ним під корінь.

Реклама

Лайфхак 5. Закалювання

У квітні розсаду можна починати закалювати. Коли нічна температура на вулиці не опускається нижче за нуль, рослини заносять на засклену веранду, балкон або на вулицю. Через тиждень раму можна періодично відкривати, щоб листя отримували ультрафіолет . Починають з 15 хвилин на день, поступово додаючи кожного наступного дня 15-20 хвилин. У травні вікна не закривають і на ніч, якщо нічна температура не опускається нижче +10°C – так розсада загартовується від холоду.

Лайфхак 6. Профілактика хвороб

При використанні субстрату з кокосового волокна та біогумусу рослини практично не хворіють, бо там немає патогенної флори. Але через надлишок вологи та знижену температуру розсада може хворіти, тому дуже важлива профілактика від "чорної ніжки" :

у ґрунт добре внести кокосове волокно, щоб отримати повітропроникний, пухкий субстрат;

достатнє освітлення розсади і не надто рясний полив;

дренажні отвори в посадкових ємностях для відведення зайвої вологи та доступу до коріння повітря;

регулярне оброблення біопрепаратами.

Раніше ми розповідали, як садити часник навесні: поради дачникам.