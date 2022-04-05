Як зробити бальзам для губ та гігієнічну помаду власноруч

Як зробити бальзам для губ вдома / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Догляд за губами особливо актуальний у міжсезоння, коли ніжна шкіра схильна до негативного впливу вітру, сонця, перепадів температури, а також відсутності вітамінів після зими. Щоб зберегти свіжість та красу, губам важливий постійний захист, живлення та зволоження.
Для цих цілей використовується бальзам для губ , який можна зробити у домашніх умовах. При цьому ви можете самі вибрати, в якому вигляді вам буде зручно його використовувати – як помаду в тюбику або як бальзам у баночці.
Як зробити бальзам для губ та гігієнічну помаду: лайфхаки
Лайфхак 1. Склад бальзаму
У звичайній покупній гігієнічній помаді містяться парафін або вазелін. А ось у домашньому бальзамі можна використовувати натуральні олії , які живлять шкіру: олію какао, кокоса, мигдальну, персикову, жожоба тощо. У звичайному вигляді вони розтікаються і їх незручно брати з собою. Тому в якості основи бальзаму краще використовувати бджолиний віск – це природний загусник, який також містить поживні речовини. Для аромату та додаткового догляду використовуються інші добавки: ефірні олії, олія обліпихи, мед.
Лайфхак 2. Пропорції
Для виготовлення бальзаму ви можете використати найрізноманітніші олії – так ви отримаєте цікаві нові аромати. Головне, щоб було дотримано правильної пропорції: на одну частину бджолиного воску береться чотири частини олії . В цьому випадку бальзам для губ вийде з нормальною консистенцією і не розпливатиметься.
Лайфхак 3. Рецепт бальзаму для губ
- 1 ч. ложка подрібненого бджолиного воску;
- 1,5 ч. ложки оливкової олії;
- 1,5 ч. ложки олії виноградних кісточок;
- 1 ч. ложка касторової олії;
- 2 краплі ефірної олії іланг-іланг.
Лайфхак 4. Приготування бальзаму для губ: покрокова інструкція
- На водяній бані розтопіть віск .
- Додайте базові олії , розтопіть їх та перемішайте.
- Зніміть масу з вогню, трохи остудіть .
- Додайте ефірну олію та швидко перемішайте.
- Поки бальзам рідкий, розлийте у зручну ємність. Можно використовувати тюбик від старої помади або баночку-помадницю. Майте на увазі, що воскова маса швидко застигає.
- Якщо бальзам вийшов дуже твердий або, навпаки, м'який, його можна повторно розтопити на водяній бані та додати потрібний інгредієнт.
- Використовуйте домашній бальзам як звичайну гігієнічну помаду .
- Зберігати домашній бальзам для губ можна при кімнатній температурі .
Раніше ми розповідали, як зробити помаду матовою: покрокова інструкція з фото.