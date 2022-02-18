Як зробити помаду матовою: покрокова інструкція з фото

Різні ситуації вимагають різного макіяжу. Для того, щоб звичні блискучі губи виглядали більш ефектно , вам не обов'язково розлучатися з улюбленою помадою.
Ми розповімо, як легким рухом протягом кількох хвилин перетворити будь-яку помаду на губах на матову і виглядати шикарно.
Як зробити помаду матовою: лайфхаки
- Крок 1. Нафарбуйте губи
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Щоб прибрати нав'язливий блиск із губ, спочатку нафарбуйте їх своєю звичайною помадою .
- Крок 2. Розшаруйте серветку
Візьміть паперову серветку та розділіть її на тонкі шари.
- Крок 3. Промокніть губи
Акуратно промокніть губи тонким паперовим шаром, не виходячи за контур . Ніжний папір добре вбере блиск і жир з губ.
- Крок 4. Прикладіть серветку
Тепер прикладіть до губ чистий паперовий шар .
- Крок 5. Нанесіть пудру
Якісний та стійкий результат вийде, якщо застосувати напівпрозору транспарентну пудру . Пензлем набийте пудру на губи поверх тонкої серветки. Крізь неї пройдуть дрібні частинки пудри і нададуть губам ефектної матовості.
- Крок 6. Зніміть серветку
І насолоджуйтесь результатом!
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