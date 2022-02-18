Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Краса

Як зробити помаду матовою: покрокова інструкція з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 18:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За допомогою цього лайфхака будь-яка помада на губах виглядатиме оксамитово та розкішно.
Як зі звичайної глянсової помади зробити матову на губах
Як зі звичайної глянсової помади зробити матову на губах / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Різні ситуації вимагають різного макіяжу. Для того, щоб звичні блискучі губи виглядали більш ефектно , вам не обов'язково розлучатися з улюбленою помадою.

Ми розповімо, як легким рухом протягом кількох хвилин перетворити будь-яку помаду на губах на матову і виглядати шикарно.

Реклама

Як зробити помаду матовою: лайфхаки

  • Крок 1. Нафарбуйте губи

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange
Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

Щоб прибрати нав'язливий блиск із губ, спочатку нафарбуйте їх своєю звичайною помадою .

  • Крок 2. Розшаруйте серветку

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange
Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

Реклама

Візьміть паперову серветку та розділіть її на тонкі шари.

  • Крок 3. Промокніть губи

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange
Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

Акуратно промокніть губи тонким паперовим шаром, не виходячи за контур . Ніжний папір добре вбере блиск і жир з губ.

Реклама
  • Крок 4. Прикладіть серветку

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange
Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

Тепер прикладіть до губ чистий паперовий шар .

  • Крок 5. Нанесіть пудру

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange
Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

Якісний та стійкий результат вийде, якщо застосувати напівпрозору транспарентну пудру . Пензлем набийте пудру на губи поверх тонкої серветки. Крізь неї пройдуть дрібні частинки пудри і нададуть губам ефектної матовості.

  • Крок 6. Зніміть серветку

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange
Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

І насолоджуйтесь результатом!

Раніше ми розповідали, як відіпрати помаду з одягу: ТОП-10 ефективних засобів.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
14 — 20 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти