Як зробити помаду матовою: покрокова інструкція з фото

За допомогою цього лайфхака будь-яка помада на губах виглядатиме оксамитово та розкішно.

Як зі звичайної глянсової помади зробити матову на губах / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Різні ситуації вимагають різного макіяжу. Для того, щоб звичні блискучі губи виглядали більш ефектно , вам не обов'язково розлучатися з улюбленою помадою.

Ми розповімо, як легким рухом протягом кількох хвилин перетворити будь-яку помаду на губах на матову і виглядати шикарно.

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Як зробити помаду матовою: лайфхаки

Крок 1. Нафарбуйте губи

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

Щоб прибрати нав'язливий блиск із губ, спочатку нафарбуйте їх своєю звичайною помадою .

Крок 2. Розшаруйте серветку

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

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Візьміть паперову серветку та розділіть її на тонкі шари.

Крок 3. Промокніть губи

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

Акуратно промокніть губи тонким паперовим шаром, не виходячи за контур . Ніжний папір добре вбере блиск і жир з губ.

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Крок 4. Прикладіть серветку

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

Тепер прикладіть до губ чистий паперовий шар .

Крок 5. Нанесіть пудру

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

Якісний та стійкий результат вийде, якщо застосувати напівпрозору транспарентну пудру . Пензлем набийте пудру на губи поверх тонкої серветки. Крізь неї пройдуть дрібні частинки пудри і нададуть губам ефектної матовості.

Крок 6. Зніміть серветку

Як зробити помаду матовою / Фото: скріншот із YouTube/Stephanie Lange

І насолоджуйтесь результатом!

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