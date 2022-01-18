Як зробити, щоб взуття не ковзало в ожеледь

Як зробити, щоб підошва не ковзала в ожеледицю: корисні поради / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли на вулиці ожеледиця, особливої уваги вимагає наше взуття. Адже від його стану безпосередньо залежить наша безпека – будемо ми ковзати і падати на льоду або ж благополучно дістанемося до місця призначення, навіть не посковзнувшись.

Існує кілька перевірених способів, які дозволять підвищити нашу стійкість та впевненість під час ожеледиці.

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Як зробити, щоб взуття не ковзало: лайфхаки

Лайфхак 1. Протектор

Що зробити, щоб підошва не ковзала / Фото: unsplash

Для серйозної погоди вибирайте серйозне взуття. Сама нековзна підошва завжди оснащена глибоким протектором . Це не викличе естетичного дискомфорту, тому що таке взуття мало того, що стійке, так ще й модне.

Лайфхак 2. Надрізи

Що зробити, щоб підошва не ковзала / Фото: pinterest

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Навіть добрий протектор може виявитися слизьким. Щоб збільшити його зчеплення, можна піти на кардинальний метод і додати рифленості підошві , зробивши додаткові надрізи. Не заглиблюйтеся надто сильно, щоби вкрай не зіпсувати взуття.

Лайфхак 3. Профілактика

Шорстка поліуретанова наклейка – комфортний захист від ковзання, до того ж тримається довго, а підібрана в тон – непомітна на підошві. Поставте профілактику у взуттєвій майстерні та забудьте про ожеледицю під час зими.

Лайфхак 4. Лейкопластир

Що зробити, щоб підошва не ковзала / Фото: pinterest

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Декілька смужок тканинного лейкопластиру коштують недорого, проте і вистачає їх ненадовго. Візьміть по двіі штуки на кожен чобіт і наклейте паралельно або хрест-навхрест на висушену і чисту підошву. Але майте на увазі, що в сльоту лейкопластир швидко відлипне.

Лайфхак 5. Наждачка

Що зробити, щоб підошва не ковзала / Фото: pinterest

На рівні поверхні підошви в області носка і підборів виріжте і наклейте шматочки наждачного паперу із зернистістю 3-4 мм . Такий спосіб дозволяє взагалі не ковзати на льоду, а вистачає його на 2-3 тижні.

Лайфхак 6. Повсть

Аналогічно наждачному паперу на чисту та суху підошву наклеюються шматочки повсті і залишаються до повного висихання. Але, як і у випадку з лейкопластирем, цей метод не годиться під час вологи та бруду – тканина швидко розкисне.

Лайфхак 7. Пісок

Що зробити, щоб підошва не ковзала / Фото: unsplash

Дуже дешевий, але не надто естетичний спосіб. На суху підошву наноситься клей та посипається крупнозернистим піском . Ковзати таке взуття буде помітно менше, але готуйтеся до того, що у передпокої весь час обсипатиметься пісок.

Лайфхак 8. Лідоступи

Що зробити, щоб підошва не ковзала / Фото: unsplash

Яких тільки моделей льодоходів немає у магазинах! З лямками, зав'язками, залізками, ланцюжками, шипами, чоловічі, жіночі. Їхня незаперечна зручність у тому, що вони доволі легко вдягаються та знімаються, при цьому ваше взуття не зазнає жодного втручання.

Раніше ми розповідали, що зробити, щоб колготки не терлись і не рвалися.