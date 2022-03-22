Як зробити маркери для посіву: ТОП-5 практичних варіантів

Як зробити маркери для городу / Фото: Pinterest, Unsplash

У сезон посадок та посівів у садівників вистачає роботи на ділянці. Недивно, що хочеться якось полегшити свою працю , зробити монотонні операції більш технологічними, а час їх виконання звести до мінімуму.

Як показує досвід, копати ямки для кожної рослини непрактично та затратно. Набагато простіше одним махом зробити одразу кілька лунок. Маркер для посіву виконує на ділянці саме таку функцію.

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Такий пристрій можна купити або зробити самостійно. Існує багато варіантів його виготовлення, які успішно застосовують дачники. Ми поділимося з вами цікавими та простими ідеями, як виготовити маркери для городу власноруч.

Як зробити маркери для посіву: лайфхаки

Лайфхак 1. Планка

Як зробити маркер для городу / Фото: pinterest

Зовні такий інвентар на довгій ручці нагадує швабру . До речі, саме зі швабри його можна зробити. Достатньо набити чи прикрутити на планці дерев'яні зубчики чи конуси на певній відстані один від одного. А планку зробити по ширині грядки.

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Лайфхак 2. Ручка

Як зробити маркер для городу / Фото: pinterest

Якщо ви вважаєте, що вам зручніше нахилятися або робити лунки сидячі, можна обійтися без довгого черешка, а зробити маркер у вигляді планки із компактною ручкою-тримачем . Такий зручно брати із собою на дачу – він не займе багато місця.

Лайфхак 3. Пластина

Як зробити маркер для городу / Фото: pinterest

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Більш вигідним варіантом для багатьох садівників може стати маркер у формі широкої пластини, на якій зубці закріплені не в один, а відразу у кілька рядів .

Лайфхак 4. Лотки

Як зробити маркер для городу / Фото: pinterest

Наші підприємливі люди здатні зробити інвентар навіть зі сміття. Яєчні лотки ніби створені для того, щоб скористатися їхніми клітинками для посадки. Якщо у вас на ділянці ґрунт м'який і пухкий – це цілком прийнятний варіант.

Лайфхак 5. Бочка

Як зробити маркер для городу / Фото: pinterest

Якщо потрібно обробити велику ділянку, а не маленьку грядку, то на допомогу прийде більш вдосконалений варіант маркера. Такий можна виготовити із металевої бочки . Достатньо закріпити зубці, а з торців приробити вісь – і можна котити агрегат.

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