Як зняти шкіру з риби: кілька варіантів обробки

Як зняти шкіру з риби: поради / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, як почистити просто та швидко рибу, щоби при цьому луска не розліталася по всій кухні. Тепер докладніше зупинимося на такому етапі – як зняти шкіру з риби .

Бажаєте зробити акуратне філе або нафаршувати рибу на святковий стіл? Залежно від цілей та страв обробка риби може сильно відрізнятися. Але є способи полегшити цей процес.

Реклама

Як зняти шкіру з риби: лайфхаки

Лайфхак 1. Обробка на філе

Як обробити рибу на філе / Фото: istockphoto

У процесі обробки рибу спочатку чистять від луски, потім її потрібно промити, обсушити паперовим рушником, зрізати голову, плавники, хвіст, видалити нутрощі. Щоб зняти шкіру, знадобиться гострий ніж . Його потрібно завести між м'ясом та шкірою, щільно притиснути до неї та провести вздовж тушки. Так на шкірі не лишиться м'яса. А саму шкірку, голову та хребет можна використовувати для юшки.

Лайфхак 2. За допомогою окропу

Помістіть очищену рибу у глибоку посудину і ошпарьте її окропом з усіх боків. При цьому шкірка легко відійде та зніметься за допомогою гострого ножа.

Реклама

Лайфхак 3. Частинами

Як обробити рибу на філе / Фото: pexels

Якщо на філе потрібно обробити велику рибу, то можна спочатку розрізати її на шматки , а потім зрізати гострим ножем шкіру.

Лайфхак 4. Заморозити

Як обробити рибу на філе / Фото: pexels

Реклама

У деяких випадках шкіру можна зняти навіть разом із лускою ще до оброблення. Це буде легше зробити, заздалегідь помістивши рибу в морозилку на півгодини , щоб вона затверділа, але не замерзла.

Лайфхак 5. Обробка для фарширування

Як обробити рибу на філе / Фото: pinterest

Для приготування фаршированої страви, наприклад, зі щуки, знадобиться цілісна шкіра . Рибу також очищають від лушпиння. Потім потрібно відрізати голову, можна не до кінця, а залишити з боку спини, якщо ви хочете оформити з нею готову страву. Випатрайте і помийте рибу. Далі з боку обрізаного краю пальцями відокремте м'ясо від шкіри. Поступово вивертайте та акуратно стягуйте шкіру, як панчоху. Дійшовши зсередини до плавників, зріжте ножицями, щоб не пошкодити цілісність шкіри. Біля хвоста відрубайте кінець хребта, залишивши зі шкірою хвіст.

Раніше ми розповідали, як зберігати рибу, щоб вона довше залишалася свіжою.