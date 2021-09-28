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Як зберігати рибу, щоб вона довше залишалася свіжою

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 вересня, 13:21
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Свіжу рибу не можна тримати в пакеті, а лимон і сіль допоможуть зберегти її довше і зробити смачніше.
Як зберігати рибу
Як зберігати рибу / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб сира риба довше залишалася свіжою, соковитою і смачною, потрібно правильно її зберігати. Існує кілька лайфхаків, які допоможуть подовжити строк зберігання цього смачного продукту і насолоджуватися свіжоприготовленими рибними делікатесами.

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Як зберігати рибу: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Випатрати
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Як зберігати рибу / Фото: pinterest
Як зберігати рибу / Фото: pinterest

Існує загальновідоме твердження, що риба гниє з голови. Насправді вона починає псуватися з нутрощів. Перед тим як помістити сиру рибу на зберігання в холодильник, випатраєте і видаліть зябра . При бажанні можна замовити цю послугу у продавця під час покупки.

  • Лайфхак 2. Висушити

Як зберігати рибу / Фото: pinterest
Як зберігати рибу / Фото: pinterest

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Свіжовипатрану рибу потрібно помити у воді, видалити бруд і слиз, а потім обов'язково обсушити. Можна промокнути її з усіх боків серветками, щоб прибрати зайву вологу. Мокра риба швидше псується .

  • Лайфхак 3. У що обернути

Як зберігати рибу / Фото: unsplash
Як зберігати рибу / Фото: unsplash

Свіжу рибу не можна тримати в поліетиленовому пакеті, тому що вона в ньому швидко задихнеться і протухне. Оптимально для зберігання риби вибирати вощений папір .

  • Лайфхак 4. Температура зберігання
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Як зберігати рибу / Фото: pinterest
Як зберігати рибу / Фото: pinterest

Відповідна температура для зберігання риби становить від 0°C до 3°C . Якщо в холодильнику тепліше, можна використовувати лід. Рибу засипають льодом зверху і знизу. І стежать, щоб лід не розтанув.

  • Лайфхак 5. Куди покласти

Як зберігати рибу / Фото: pinterest
Як зберігати рибу / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

У холодильнику рибу бажано помістити в найхолодніше місце . Зазвичай це верхня полиця або ж дивіться на позначення.

  • Лайфхак 6. Натуральні консерванти

Як зберігати рибу / Фото: unsplash
Як зберігати рибу / Фото: unsplash / Фото: Unsplash

Щоб зберегти рибу як можна довше, її обробляють лимонним соком , який робить смак приємнішим, а саме м'ясо – більш соковитим. Також рибу можна посолити . А якщо змастити рибу з усіх боків олією без запаху, вона затримає розвиток мікроорганізмів.

  • Лайфхак 7. Як заморозити

Як зберігати рибу / Фото: pinterest
Як зберігати рибу / Фото: pinterest

Перш ніж класти рибу в морозильну камеру, її потрібно охолодити поетапно – так вона краще збереже свою структуру і буде смачніша. Спочатку рибу кладуть в пакет і поміщають у холодильник, а після охолодження переміщують в морозилку.

Дивіться відео про модну чорну їжу:

Раніше ми розповідали, як правильно складати їжу в холодильнику.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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