Як зняти нарощені вії: практичні поради

Як зняти нарощені вії / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні
Довгі та пухнасті вії – це красиво. Зазвичай нарощування вій – це салонна процедура, яка вимагає руки майстра. Також не менш важливо правильно зняти вії, що стали неакуратними , щоб привести в порядок свій зовнішній вигляд і при цьому не завдати шкоди рідним віям.
Як це зробити самостійно в домашніх умовах і якими засобами можна видалити нарощені вії без шкоди для очей , дізнайтесь у нашій статті.
Як зняти нарощені вії: лайфхаки
- Лайфхак 1. Дебондер
Для зняття вій саме спеціально розроблений сильнодіючий розчинник – дебондер . Для його застосування сядьте перед дзеркалом, прикріпіть на нижню повіку спеціальний патч, щоб захистити шкіру. Закрийте око та аплікатором для повік або ватною паличкою акуратно нанесіть дебондер на вії. Потім розчісуючими рухами видаліть їх, періодично додаючи засіб. Це може тривати приблизно 2-5 хвилин. Залишки клею з лінії росту вій приберіть міцелярною водою. Після процедури нанесіть на свої вії олію, що зміцнює.
- Лайфхак 2. Ремувер
Ремувер – більш щадний, але й дорогий гелеподібний або кремоподібний засіб для зняття штучних вій, який підходить для чутливої шкіри . Сядьте перед дзеркалом. Закрийте око, мікробрашем або ватною паличкою нанесіть ремувер на вії на дві хвилини. За допомогою пензлика або ватної палички видаліть нарощені вії. Потім протріть око ватним диском, змоченим у міцелярній воді. В кінці вмийтеся і нанесіть на вії живильну олію.
- Лайфхак 3. Олія
Якщо під рукою не виявилося спеціальних засобів, можна використовувати рослинні олії, наприклад, рицинову, реп'яхову або жожоба. Вони добре працюють із жиророзчинною основою клею для вій і до того ж живлять натуральні вії . Пензликом або щіточкою нанесіть олію на вії, обробіть лінію росту і розподіліть по всій довжині. Зніміть ватним диском надлишки олії та зачекайте 30-60 хвилин. Потім акуратно зніміть штучні вії пінцетом. Якщо вії не піддаються, нанесіть олію ще раз і зачекайте.
- Лайфхак 4. Крем
Візьміть гіпоалергенний крем із жирною текстурою , наприклад, дитячий. Потримайте обличчя 10-15 хвилин над гарячим настоєм ромашки, щоб розпарити шкіру. Рясно змастіть вії та лінію їх росту кремом, залиште на 15-20 хвилин. Потім пінцетом або ватною паличкою зніміть нарощені вії. Залишки крему видаліть ватним диском або серветкою.
Раніше ми розповідали, як відмити фарбу для волосся зі шкіри та нігтів.