Як відмити фарбу для волосся зі шкіри та нігтів

Різні засоби працюють по-різному: спирт сушить шкіру, а вологими серветками треба довго терти.

Як відмити фарбу для волосся / Фото: Колаж: Сьогодні

Прагнучи навести красу і зробити волосся ефектним і сяючим, ніхто не застрахований від несподіванок. Плюси перетворюються на мінуси, і стійка фарба для волосся залишає плями, що важко виводяться на вухах, лобі, скронях, шиї, шкірі обличчя і рук.

Але все ж таки впоратися з цією проблемою можливо доступними домашніми засобами. Читайте наші лайфхаки, і ви дізнаєтеся, як засоби знадобляться для видалення фарби.

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Як відмити фарбу для волосся: лайфхаки

Лайфхак 1. Мило

Як відмити фарбу для волосся / Фото: pinterest

Підійде звичайне та рідке мило . Візьміть ватний або марлевий спонж, добре намильте і потріть свіжі плями, а потім змийте водою. За необхідності повторіть.

Лайфхак 2. Сода

Як відмити фарбу для волосся / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Харчова сода швидко і добре відбілює шкіру та виводить плями. Додайте трохи води і зробіть кашку, яку потім нанесіть на брудну шкіру і ретельно потріть.

Лайфхак 3. Олія

Як відмити фарбу для волосся / Фото: pinterest

Рослинна олія, навіть звичайнісінька соняшникова – чудовий засіб для видалення слідів барвника, тому що вона не сушить ніжну шкіру і підходить не лише для рук, а й для обличчя. Обробіть олією забруднення, залиште на кілька хвилин і витріть.

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Лайфхак 4. Лимон

Як відмити фарбу для волосся / Фото: pinterest

Сік цього фрукта або розведену лимонну кислоту наносять на сліди від фарби для волосся, а потім протирають до повного освітлення шкіри.

Лайфхак 5. Спирт

Як відмити фарбу для волосся / Фото: pinterest

Спиртові розчини, настойки або горілка також добре видаляють різні плями , у тому числі від барвника. Шкіру обробляють спонжем, змоченим у рідині. Але будьте обережні: по-перше, спирт може сушити і подразнювати ніжну шкіру, а по-друге, він швидко випаровується.

Лайфхак 6. Ацетон

Як відмити фарбу для волосся / Фото: pinterest

Рідина для зняття лаку – ще один агресивний засіб , від якого може піти подразнення по шкірі. Але він ефективно і швидко працює, видаляючи залишки барвника. Змоченою ацетоном серветкою або ватою рухами, що промокують, знімають плями, а потім ретельно змивають зі шкіри.

Лайфхак 7. Вологі серветки

Як відмити фарбу для волосся / Фото: pinterest

Рідина, якою просочені вологі серветки, видаляє багато видів забруднень зі шкіри, у тому числі – від фарби для волосся. Можливо, не так швидко , але успіху можна досягти, якщо кілька разів потерти проблемне місце.

Лайфхак 8. Засіб для зняття макіяжу

Як відмити фарбу для волосся / Фото: pinterest

Аналогічно вмиванню обличчя після косметики можна відмити і свіжі цятки від фарби для волосся. Засіб безпечний для шкіри рук та обличчя.

Лайфхак 9. Кефір

Як відмити фарбу для волосся / Фото: pinterest

Цей кисломолочний продукт часто використовується для масок , тож він не завдасть шкоди забрудненому кожному покриву. Він м'яко очищає та відбілює шкіру. А для видалення плями залиште на ній серветку, просочену кефіром, на 10 хвилин, а потім протріть і змийте теплою водою.

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