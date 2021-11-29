Як зібрати ртуть, якщо розбився градусник

Як безпечно зібрати ртуть / Фото: Колаж: Сьогодні
Що робити і як правильно діяти, якщо у вас розбився ртутний градусник ? Адже ртутні пари небезпечні для здоров'я людей, і важливо якнайшвидше зібрати ртуть. Але як це зробити швидко та безпечно? Читайте у наших лайфхаках.
Неприємність полягає ще й у тому, що ртуть дуже текуча , найдрібніші кульки можуть потрапити в щілини на підлозі, під плінтус, в килим і залишатися там, випаровуючись і отруюючи повітря та ваш організм.
Якщо ртуті розлилося більше, ніж міститься в одному градуснику, слід негайно викликати спеціалістів .
Як безпечно прибрати ртуть: лайфхаки
- Лайфхак 1. Свіже повітря
Одразу ж видаліть із кімнати людей та тварин, відкрийте вікно , щоб провітрити приміщення й остудити повітря. Влітку краще включити кондиціонер. Але при цьому зачиніть двері, щоб протяг не розніс пари ртуті до інших кімнат.
- Лайфхак 2. Захист
Для захисту на обличчя вдягніть марлеву маску, змочену в розчині соди . Надягніть на ноги бахіли або поліетиленові пакети, а на руки – гумові рукавички .
- Лайфхак 3. Зберіть ртуть
За допомогою газети або вати, змоченої у розчині марганцівки, зберіть кульки ртуті на аркуш паперу. Для найдрібніших кульок вам може стати в нагоді скотч або лейкопластир . Зі щілин ртуть можна викотити ватяними паличками. Також можна скористатися медичною грушею, яку потім викинути. Не можна збирати ртуть пилососом чи віником .
- 4. Куди зібрати ртуть
Приготуйте скляну банку, наберіть води або розчин марганцівки. У неї помістіть зібрану ртуть, щільно закрийте кришкою і тимчасово поставте у місце, де немає прямих сонячних променів та нагрівальних приладів.
- Лайфхак 5. Дезінфекція приміщення
Місце, де розлилася ртуть, обробіть концентрованим розчином хлорки, марганцівки або соди з господарським милом .
- Лайфхак 6. Утилізація ртуті
Банку із зібраною ртуттю здайте фахівцям демеркуризаційного центру . Не можна викидати ртуть у сміття, виливати в унітаз або на вулицю – це призведе до нових забруднень.
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