Як зробити садові арки: ТОП-12 варіантів конструкцій із фото

Як зробити садові арки / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні
Садова арка , в першу чергу, призначена для прикраси ділянки, надаючи їй шарму та вишуканості. Проте вона ще виконує багато корисних функцій . На міцних і водночас витончених опорах добре підв'язати в'юнкі квіти та овочеві культури, у спеку тінь від цієї споруди здатна захистити від сонця, арка є вдалим переходом та розмежуванням між різними зонами на вашій ділянці.
Ми зібрали багато варіантів ідей, як і з чого можна зробити красиву та практичну арку, а також варіанти її оформлення та використання у саду. Дивіться фото, надихайтеся творчістю та застосовуйте на своїй ділянці.
Як зробити садову арку: лайфхаки
- Лайфхак 1. Металева арка
Перевага сталевих труб та арматури в тому, що арки, виготовлені з них, виходять міцними та стійкими при своїй зовнішній легкості й витонченості. Однак для її виготовлення знадобиться не лише метал, а й зварювальний апарат і лещата. Зате така арка прослужить довго та надійно.
- Лайфхак 2. Дерев'яна конструкція
Не меншою популярністю користується дерево в якості будівельного матеріалу для арок. Цей варіант простий у виготовленні, тому що дерево – один із найбільш легких та слухняних в обробці матеріалів . А готова арка впишеться практично у будь-який дизайн ділянки і поєднуватиметься із багатьма рослинами.
- Лайфхак 3. Пластикова арка
Дуже зручно виготовляти дугу потрібного розміру та форми із пластику. Цей матеріал відрізняється легкістю, податливістю та простотою в роботі. А ще такі конструкції можна переносити у потрібне місце.
- Лайфхак 4. Кам'яна арка
Стильно виглядає арка, складена з каменю. Якщо у вас є багато каменів, терпіння та зайвий час , така архітектурна споруда в саду викличе здивовані вигуки гостей, що зібралися у вас на літній шашлик.
- Лайфхак 5. Арка із сіткою
Арки із пластику, доповнені металевою або капроновою сіткою, зручно застосовувати не лише в саду, але й на городі, спрямовуючи на них в'юнкі види овочів .
- Лайфхак 6. Стовбури та гілки
Щоб арка гармоніювала із первозданною природою , на ділянці, зробіть її із стовбурів дерев або великих гілок. При цьому такий матеріал не потрібно фарбувати, залиште його з корою та суччям. Ця арка не така довговічна, як металева, зате природна та цілком економна.
- Лайфхак 7. Огорожа
Іноді для спорудження арок у дворі практично не потрібно додаткових зусиль. Для цього можна використати стовпи, до яких кріпиться паркан або огорожа. Вони стануть основою для арок по всій довжині двору.
- Лайфхак 8. Тунель
Арка може бути одна, а можна зробити цілий тунель із повторюваних дуг , прикрашений квітами. Погодьтеся, у ньому особливо красиво робити ефектні фотографії.
- Лайфхак 9. Аркада
Можна в саду розташувати арки в ряд – вийде ефектна архітектурна форма, що прикрашає вашу ділянку.
- Лайфхак 10. Жива арка
Часто арки так густо обростають квітами , що, в принципі, стає неважливо, з якого матеріалу вони виготовлені. Вони – лише основа для буяння в'юнких рослин.
- Лайфхак 11. Двері
Повита квітами арка може ефектно прикрашати вхід до приміщення . Щоразу заходити в будинок крізь аромат квітів – це приємно!
- Лайфхак 12. Альтанка
Арка може водночас служити зручним місцем відпочинку та захистом від палючого літнього сонця. Тут можна почитати книгу або провести бесіду тет-а-тет.
Раніше ми розповідали, садити рослини за знаками зодіаку: астрологічні лайфхаки.