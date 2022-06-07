Як урятувати помідори від шкідників: дачні хитрощі

Як врятувати помідори від шкідників / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, як виростити солодкі та смачні помідори. Взагалі за томатами слід постійно доглядати , оберігати від хвороб та шкідників.

Багато дачників використовують дуже простий спосіб захисту помідорів від нашестя небажаної живності, що взагалі не вимагає додаткових зусиль. Це значно спрощує процес їхнього вирощування.

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Достатньо просто висадити поряд із томатною плантацією рослини-компаньйони . Так ви отримаєте додатковий урожай інших культур і врятуєте помідори протягом усього сезону.

Часник

Часник / Фото: pixabay

Часник вважається одним із найнадійніших "сторожів", що захищають від шкідників. Вся справа у його стійкому та різкому запаху, який не до вподоби багатьом комахам . Крім того, ця рослина зменшує ймовірність появи різних хвороб, наприклад, іржі, фітофторозу. А ще антиоксиданти, що містяться у часнику, покращують смакові якості помідорів та збільшують термін їхнього зберігання. Однак майте на увазі, що часник не уживається поруч із бобовими.

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Петрушка

Петрушка / Фото: pixabay

Дачники практикують сіяти петрушку поруч із помідорами, щоб прискорити їхнє зростання. Але ця зелень також має й іншу властивість: петрушка дуже приваблива для комах, які поїдають томатних хробаків . Це головні шкідники помідорів. Але пам'ятайте, що петрушка не любить сусідство з м'ятою.

Чорнобривці

Чорнобривці / Фото: pixabay

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Милі яскраві квіти на вашій ділянці, крім краси, ще й з успіхом відлякують багатьох шкідників, таких як білокрилка, капустяна моль, попелиця, томатний черв'як. Їхній сильний специфічний аромат практично повністю перебиває запах помідорів . Тому шкідники не наближаються до цих грядок.

Раніше ми розповідали, які культурні рослини гірші і небезпечніші за бур'яни. Також публікували поради, як використовувати мило на городі.