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Як використовувати мило на городі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 травня, 10:47
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Мило зробить чистими не лише ваші руки, а й присадибну ділянку.
Як застосовувати обмилки на ділянці
Як застосовувати обмилки на ділянці / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Багато городників скептично ставляться до хімії на своїй ділянці . Це дорого і, до того ж, буває шкідливо для здоров'я. Але є засоби, які не становлять для людини загрози, зате ефективно борються зі шкідниками в саду та городі.

Ми поділимося порадою бувалих дачників, яка допомагає зберегти рослини та врожай від комах, при цьому не завдасть шкоди людям і не вдарить по гаманцю. Це засіб, який є у кожному будинку – натуральне мило, а точніше обмилки .

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Після змилювання формового мила залишаються шматочки, які незручно тримати в руках, і багато хто їх просто викидає. Радимо складати такі обмилки окремо . За бажання за зимовий сезон їх можна накопичити в достатній кількості, щоб навесні та влітку застосовувати на ділянці.

Не викидайте залишки мила / Фото: pinterest
Не викидайте залишки мила / Фото: pinterest

Такий ароматний лайфхак відлякує шкідників , і вони оминатимуть ваші посадки стороною. При цьому мило не завдає шкоди рослинам.

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Як використовувати мило на ділянці

  1. Поламайте обмилки на маленькі шматочки.
  2. Невеликими порціями складіть у маленькі мішечки з капрону, старих колготок або дитячих шкарпеток.
  3. Нещільно зав'яжіть мішечки, щоб мило не випало, і зробіть петельки.
  4. Розташуйте мило по периметру городу або грядок, наприклад, прикріпивши на кілочки за петельки.
  5. Частину обмилків можна потерти на тертці і просто посипати ними межі ділянки.
  6. Також мило продовжує активно працювати під час дощу або поливу, потрапляючи з невеликою концентрацією у ґрунт та поширюючи запах.
  7. Не забувайте періодично поповнювати запаси мила у мішечках.

Раніше ми публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці. А ще дізнайтесь, як правильно використовувати кухонні губки і чому вони різного кольору.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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