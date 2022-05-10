Як використовувати мило на городі

Мило зробить чистими не лише ваші руки, а й присадибну ділянку.

Як застосовувати обмилки на ділянці / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Багато городників скептично ставляться до хімії на своїй ділянці . Це дорого і, до того ж, буває шкідливо для здоров'я. Але є засоби, які не становлять для людини загрози, зате ефективно борються зі шкідниками в саду та городі.

Ми поділимося порадою бувалих дачників, яка допомагає зберегти рослини та врожай від комах, при цьому не завдасть шкоди людям і не вдарить по гаманцю. Це засіб, який є у кожному будинку – натуральне мило, а точніше обмилки .

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Після змилювання формового мила залишаються шматочки, які незручно тримати в руках, і багато хто їх просто викидає. Радимо складати такі обмилки окремо . За бажання за зимовий сезон їх можна накопичити в достатній кількості, щоб навесні та влітку застосовувати на ділянці.

Не викидайте залишки мила / Фото: pinterest

Такий ароматний лайфхак відлякує шкідників , і вони оминатимуть ваші посадки стороною. При цьому мило не завдає шкоди рослинам.

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Як використовувати мило на ділянці

Поламайте обмилки на маленькі шматочки. Невеликими порціями складіть у маленькі мішечки з капрону, старих колготок або дитячих шкарпеток. Нещільно зав'яжіть мішечки, щоб мило не випало, і зробіть петельки. Розташуйте мило по периметру городу або грядок, наприклад, прикріпивши на кілочки за петельки. Частину обмилків можна потерти на тертці і просто посипати ними межі ділянки. Також мило продовжує активно працювати під час дощу або поливу, потрапляючи з невеликою концентрацією у ґрунт та поширюючи запах. Не забувайте періодично поповнювати запаси мила у мішечках.

Раніше ми публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці. А ще дізнайтесь, як правильно використовувати кухонні губки і чому вони різного кольору.