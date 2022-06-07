Які культурні рослини гірші і небезпечніші за бур'яни

Дачники звикли активно викорінювати бур'яни, які глушать ріст та розвиток культурних посадок, але й корисні, на перший погляд, рослини без належного догляду можуть розселитися по ділянці, безмірно розростись і заполонити собою все.
Така поведінка рослин ризикує нівелювати їхню користь, перетворивши на біч на городі та в саду. Які рослини важливо контролювати , щоб вони не стали гіршими за бур'яни, читайте в нашій статті.
Малина
Цей чагарник, який дарує найсмачніші та корисні ягоди, може проявити себе як загарбник корисної площі, розростаючись далеко за межі місця, де спочатку був посаджений. Малина здатна переміщатися городом і проростати у непередбачуваних місцях – наприклад, на квітковій клумбі або під фундаментом будинку.
Ожина
Родичка малини – також небезпечна рослина. Ожину часто висаджують замість живоплоту, тому що цей невибагливий чагарник має густі гілки із надзвичайно колючими пагонами і розростається вгору і вширину у вигляді непролазного паркану, що робить ділянку надійно захищеною від непроханих гостей. Але варто трохи забути про ожину, і вона не пустить до городу навіть своїх господарів.
Хрін
Ця дивна рослина, яка дуже популярна в кулінарії, може бути абсолютно непередбачуваною на городі. В одних дачників він не росте навіть при нормальному догляді, і його постійно доводиться садити знову. Зате в інших хрін може з одного куща розростись по всій ділянці так , що позбутися його стане справжньою проблемою.
Щавель
Ця зелена культура, яку господині використовують у супах та соліннях, розмножується корінням і насінням . Тому щавель дуже швидко розростається по всій ділянці. Це великий любитель води, і він висмоктує вологу з-під інших культур. Також щавель може перетворитися на справжній бур'ян, який збіднює ґрунт і заважає рости сусідам.
Топінамбур
Ще один любитель захоплювати корисну землю та глушити інші культури – це топінамбур. Його цінують за смак бульб, які чимось нагадують картоплю. А ще топінамбур гарно цвіте на ділянці. Але викорінити цю рослину за необхідності дуже складно – на наступний рік після перекопування ґрунту топінамбур можна виявити у найнесподіваніших куточках ділянки .
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