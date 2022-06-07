Які культурні рослини гірші і небезпечніші за бур'яни

Якщо запустити ділянку, корисні рослини можуть нашкодити гірше за бур'яни

Які рослини гірші за бур'яни / Фото: Колаж: Сьогодні

Дачники звикли активно викорінювати бур'яни, які глушать ріст та розвиток культурних посадок, але й корисні, на перший погляд, рослини без належного догляду можуть розселитися по ділянці, безмірно розростись і заполонити собою все.

Така поведінка рослин ризикує нівелювати їхню користь, перетворивши на біч на городі та в саду. Які рослини важливо контролювати , щоб вони не стали гіршими за бур'яни, читайте в нашій статті.

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Малина

Малина / Фото: pixabay

Цей чагарник, який дарує найсмачніші та корисні ягоди, може проявити себе як загарбник корисної площі, розростаючись далеко за межі місця, де спочатку був посаджений. Малина здатна переміщатися городом і проростати у непередбачуваних місцях – наприклад, на квітковій клумбі або під фундаментом будинку.

Ожина

Ожина / Фото: pixabay

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Родичка малини – також небезпечна рослина. Ожину часто висаджують замість живоплоту, тому що цей невибагливий чагарник має густі гілки із надзвичайно колючими пагонами і розростається вгору і вширину у вигляді непролазного паркану, що робить ділянку надійно захищеною від непроханих гостей. Але варто трохи забути про ожину, і вона не пустить до городу навіть своїх господарів.

Хрін

Хрін / Фото: pixabay

Ця дивна рослина, яка дуже популярна в кулінарії, може бути абсолютно непередбачуваною на городі. В одних дачників він не росте навіть при нормальному догляді, і його постійно доводиться садити знову. Зате в інших хрін може з одного куща розростись по всій ділянці так , що позбутися його стане справжньою проблемою.

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Щавель

Щавель / Фото: pixabay

Ця зелена культура, яку господині використовують у супах та соліннях, розмножується корінням і насінням . Тому щавель дуже швидко розростається по всій ділянці. Це великий любитель води, і він висмоктує вологу з-під інших культур. Також щавель може перетворитися на справжній бур'ян, який збіднює ґрунт і заважає рости сусідам.

Топінамбур

Топінамбур / Фото: pixabay

Ще один любитель захоплювати корисну землю та глушити інші культури – це топінамбур. Його цінують за смак бульб, які чимось нагадують картоплю. А ще топінамбур гарно цвіте на ділянці. Але викорінити цю рослину за необхідності дуже складно – на наступний рік після перекопування ґрунту топінамбур можна виявити у найнесподіваніших куточках ділянки .

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