Як врятувати зламане дерево: поради садівникам

Що робити з поламаним деревом і чи можна його врятувати / Фото: Колаж: Сьогодні
Турбота про дерева не повинна припинятися, навіть коли сад спить зимовим сном. Раніше ми вже розповідали, як доглядати сад взимку, і які турботи чекають на садівників на ділянці.
Але проблеми можуть виникнути й непередбачувані. Сувора зима, морози та сильні вітри можуть серйозно пошкодити гілки, зламати частину або навіть повністю дерево. Як вчинити в цьому випадку, що робити з рослиною. Чи можна її врятувати? Читайте відповіді у наших лайфхаках.
Як врятувати зламане дерево: лайфхаки
- Лайфхак 1. Зламане неплодове дерево
Для початку оцініть ситуацію. Наскільки сильно зламане дерево. І наскільки воно вам потрібне у господарстві, якщо дерево не приносить плоди? Чи не є воно небезпечним для будівель та інших рослин, а також людей. Залежно від цього приймайте рішення – "страчувати не можна помилувати". Сильні ушкодження свідчать, що простіше таке дерево прибрати.
- Лайфхак 2. Зламана частина дерева
Якщо від вітру постраждало не все дерево, а якась частина, великі чи дрібні гілки – їх простіше спиляти. Особливо якщо пошкоджено більше 25% стовбура, дерево старе, погано або слабо плодоносить, йому не зашкодить таке омолодження. Але слідкуйте, щоб масивна частина стовбура або важкі гілки, поки ви будете рубати і пиляти, не пошкодили господарські будівлі .
- Лайфхак 3. Пошкодилася частина стовбура
Гілка може зламатися не повністю, а відколотися з частиною стовбура і триматися на ньому. У плодових деревах має сенс спробувати залишити таку гілку . Для цього зріжте гілку в місці зламу, зачистіть рану гострим ножем і нанесіть спеціальну пасту для дезінфекції та загоєння ран дерев – вона знешкодить від бактерій та шкідників, прискорить регенерацію та відновлення тканин рослини, коли дерево оживе, і по ньому підуть соки. Потім обмотайте стовбур спанбондом, мішковиною або щільною тканиною.
- Лайфхак 4. Зламані невеликі гілки
Тонкі верхні гілки краще без жалю обрізати повністю або зрізати нижче місця зламу. Якщо гілка молодого плодоносного дерева частково зламана, її можна врятувати. Для цього акуратно примотайте відламану частину , намагаючись якнайкраще поєднати кору з корою, а деревину з деревиною. На місце розлому нанесіть пасту для дезінфекції та загоєння. Потім прикладіть до гілки шматки брезента чи тонку гуму, накладіть шину – дві дерев'яні планки завдовжки 20 см і завширшки 2 см, обмотайте і зафіксуйте гілку в потрібному положенні, підв'язавши її до більш міцної гілки.
- Лайфхак 5. Профілактика зламів
Проста профілактика допоможе вберегти ваш сад від зимових катаклізмів. Не лінуйтеся регулярно проводити санітарну та омолоджувальну обрізку саду, видаляючи старі та хворі гілки. Взимку струшуйте сніг із гілок , щоб полегшити їм вагу. У періоди рясних снігопадів ставте підпірки під гілки. Регулярно оглядайте дерева на ділянці – так простіше помітити тріщини чи пошкодження на ранній стадії.
- Лайфхак 6. Збереження цінних сортів
Якщо у вашому саду росте багато старих дерев, корисно робити живцювання та щеплення цінних для вас сортів, щоб зберегти їх у разі загибелі материнської рослини.
Раніше ми розповідали, як позбутися шкідників кімнатних рослин: поради та методи.