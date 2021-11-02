Як прибрати клей від скотчу з речей

Як очистити речі від скотчу / Фото: Колаж: Сьогодні
Скотч – геніальний винахід людства, здатний приклеїти одну до іншої та утримати безліч речей. Якщо пам'ятаєте, навіть "Марсіанін" у космосі вижив виключно завдяки скотчу.
Але як легко він клеїться, так само складно знімається , зіпсувавши залишками клею чимало речей Тим не менш, зняти сліди скотчу можливо не одним, а кількома способами.
Як прибрати скотч: лайфхаки
- Лайфхак 1. Нагріти
Клей легше піде з поверхонь, коли він свіжий. Щоб скотч розм'якшився, його можна нагріти, наприклад, парою протягом кількох хвилин, а потім зіскребти або стерти пальцем.
- Лайфхак 2. Олія
З гладкої скляної, металевої, дерев'яної або керамічної поверхні скотч забирається за допомогою ефірної або рослинної олії – оливкової чи рапсової. Але перш ніж використовувати її, потрібно перевірити, чи не залишить вона плями. Змочіть олією серветку і прикладіть до брудного місця на кілька хвилин. Потім зітріть залишки клею пальцем, гумкою чи пластиковою карткою.
- Лайфхак 3. Оцет
Клей від скотчу важко, але все ж таки розчиняється оцтом. Рідину потрібно нанести на брудну поверхню, залишити на кілька хвилин, а потім змити вологою губкою. Якщо сліди вже старі і в'їлися, процедуру повторюють кілька разів.
- Лайфхак 4. Горючі рідини
Ще простіше видалити сліди від скотчу можна чистим гасом або рідиною для запальничок. Для цього потрібно змочити серветку та потерти липкі плями. Рідина розчиняє клей. Але працювати бажано у рукавичках.
- Лайфхак 5. Ацетон
Також для того, щоб зняти скотч можуть допомогти ацетон або рідина для зняття лаку. Як і в попередньому випадку, потрібно змочити рідиною серветку, накласти її на забруднене місце, а потім ретельно потерти.
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