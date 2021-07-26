Як доглядати за обробними дошками: кухонні лайфхаки

Догляд за дерев'яною кухонною дошкою має свої хитрощі. Її важливо правильно мити, сушити і дезінфікувати, тоді вона прослужить довго.

Як доглядати за обробною дошкою / Фото: Pinterest

Найчастіше обробні дошки бувають пластиковими, силіконовими або дерев'яними. І якщо з першими двома видами жодних проблем не виникає – їх достатньо просто добре вимити з миючим засобом – то ось вироби із дерева вимагають особливого догляду.

Як правильно доглядати за обробною дошкою, щоб вона прослужила довго, не вбирала запахи і тим більше, смаки продуктів – читайте наші лайфхаки.

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Як доглядати за обробною дошкою: лайфхаки

Лайфхак 1. Як мити обробну дошку

Після приготування продуктів обробну дошку потрібно відразу ж помити в теплій воді, не відкладаючи на потім. Так ви зменшите час зіткнення з продуктами харчування, адже дерево має властивість натягувати запахи. Потім протріть серветкою, прибираючи вологу, і посипте сіллю. Залиште на півгодини, потім протріть часточкою лимона, обполосніть і залиште сушитися.

Лайфхак 2. Як сушити дошку

Помилково сушити дошку у вертикальному положенні – так вона з часом розбухне і скривиться в однин бік. Її можна ненадовго повісити, щоб вода швидше стекла, а ось далі дошку сушать, поклавши на плоскій поверхні.

Лайфхак 3. Як дезінфікувати обробну дошку

Щоб дерев'яна дощечка служила довше, була безпечною, на ній не скупчувалися бактерії, її потрібно періодично обробляти кислотою. Протирайте поверхню серветкою змоченою оцтом або лимонним соком і залишайте просохнути.

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Лайфхак 4. Як доглядати за обробною дошкою

Також корисно дерево просочувати олією. Вона довше збереже гарний зовнішній вигляд вашого кухонного гаджета. Для цього чисту і суху дошку змащують розігрітою олією (лляною, оливковою та ін.), дають просочитися і прибирають залишки.

Лайфхак 5. Як повернути дошці красивий вид

Якщо на обробній дошці з'явилися потертості або навіть тріщини, її можна обробити великим наждачним папером, а потім зашліфувати дрібним. Не потрібно надовго замочувати її і мити в посудомийній машині.

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