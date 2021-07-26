Как ухаживать за разделочными досками: кухонные лайфхаки

Уход за деревянной кухонной доской имеет свои хитрости. Ее важно правильно мыть, сушить и дезинфицировать, тогда она прослужит долго.

Как ухаживать за разделочной доской / Фото: Сегодня

Чаще всего разделочные доски бывают пластиковыми, силиконовыми или деревянными. И если с первыми двумя видами никаких проблем не возникает – их достаточно просто хорошенько помыть с моющим средством – то вот изделия из дерева требует особого ухода.

Как правильно ухаживать за разделочной доской, чтобы она прослужила долго, не впитывала запахи и тем более, вкусы продуктов – читайте наши лайфхаки.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Как ухаживать за разделочной доской: лайфхаки

Лайфхак 1. Как мыть разделочную доску

Как ухаживать за разделочной доской / Фото: Pinterest

После приготовления продуктов разделочную доску нужно сразу же помыть в теплой воде, не откладывая на потом. Так вы уменьшите время соприкосновения с продуктами питания, ведь дерево имеет свойство натягивать запахи. Затем протрите салфеткой, убирая влагу, и посыпьте солью. Оставьте на полчаса, затем протрите долькой лимона, ополосните и оставьте сушиться.

Лайфхак 2. Как сушить доску

Как ухаживать за разделочной доской / Фото: Pinterest

Ошибочно сушить доску в вертикальном положении – так она со временем разбухнет и искривится в одну сторону. Ее можно ненадолго повесить, чтобы вода быстрее стекла, а вот дальше доску сушат, положив на плоской поверхности.

Лайфхак 3. Как дезинфицировать разделочную доску

Как ухаживать за разделочной доской / Фото: Pinterest

Реклама

Чтобы деревянная досточка служила дольше, была безопасной, на ней не скапливались бактерии, ее нужно периодически обрабатывать кислотой. Протирайте поверхность салфеткой смоченной уксусом или лимонным соком и оставляйте просохнуть.

Лайфхак 4. Как ухаживать за разделочной доской

Как ухаживать за разделочной доской / Фото: Pinterest

Также полезно дерево пропитывать маслом. Оно дольше сохранит красивый внешний вид вашего кухонного гаджета. Для этого чистую и сухую доску смазывают разогретым растительным маслом (льняным, оливковым и др.), дают пропитаться и убирают остатки.

Лайфхак 5. Как вернуть доске красивый вид

Как ухаживать за разделочной доской / Фото: Pinterest

Если на разделочной доске появились потертости или даже трещины, ее можно обработать крупной наждачной бумагой, а затем зашлифовать мелкой. Не нужно надолго замачивать ее и мыть в посудомоечной машине.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, как быстро помыть полы: лайфхаки для дома.