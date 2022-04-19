Як прикрасити паску-2022: ТОП-10 яскравих ідей із фото

Як прикрасити паску: багато ідей / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні
Наближається Великдень-2022, який ми святкуємо найближчої неділі 24 квітня. Саме час задуматися про випічку та прикраси .
Найголовніший атрибут свята – паска. Багато господинь печуть паски вдома і власноруч їх прикрашають. Варіантів може бути багато – на що вистачить вашої фантазії. А ми зібрали цікаві ідеї з фото, як прикрасити паску, які можуть стати вам у нагоді.
Як прикрасити паску: лайфхаки
- Лайфхак 1. Кольорова глазур
Верх паски не обов'язково має бути білим. Вибирайте будь-який відтінок та отримуйте яскраву випічку.
- Лайфхак 2. Прянощі
Зробити паску ароматною допоможе не тільки начинка всередині, але й прикраса зверху: кориця, лимонні цукати, улюблені прянощі .
- Лайфхак 3. Розпис
Якщо є вільний час та настрій – займіться розписом . За допомогою білої та шоколадної глазурі можна красиво розмалювати верхівку випічки.
- Лайфхак 4. Бусинки
Для прикраси паски вам знадобиться солодка кондитерська біжутерія та акуратність. Паска стане просто коштовною.
- Лайфхак 5. Крафін
Ця випічка за своєю технологією вже виходить гарною. Подивіться, яка незвичайна форма завитка вийшла у крафіна за рахунок згортання тіста . Залишилось присипати цукровою пудрою.
- Лайфхак 6. Квіти
Великдень – справжнє весняне свято. Так додайте весну у випічку і прикрасьте паску живими квітами та бутонами .
- Лайфхак 7. Домашній стиль
А точніше – поєднання вишуканості та простоти . Ніжна верхівка паски, оформлена численними дрібними деталями, ефектно виглядає у поєднанні з натуральним папером, колосками та травами.
- Лайфхак 8. Безе
Безе, меренга, макаруни – це не лише гарно, але ще й дуже смачно . Якщо ж ви робите тісто на яєчних жовтках, то білки знайдуть гідне застосування у декорі.
- Лайфхак 9. Вушка
Такі пасочки – чудовий подарунок для дітей . Вони просто прийдуть у захват від милих зайчиків із глазурними вушками.
- Лайфхак 10. Глазур
Цукровою глазур'ю можна не просто полити паску, а зробити по всій поверхні ажурний мереживний розпис .
Раніше ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос Воскрес.