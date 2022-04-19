Як прикрасити паску-2022: ТОП-10 яскравих ідей із фото

Як прикрасити паску: багато ідей / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Наближається Великдень-2022, який ми святкуємо найближчої неділі 24 квітня. Саме час задуматися про випічку та прикраси .

Найголовніший атрибут свята – паска. Багато господинь печуть паски вдома і власноруч їх прикрашають. Варіантів може бути багато – на що вистачить вашої фантазії. А ми зібрали цікаві ідеї з фото, як прикрасити паску, які можуть стати вам у нагоді.

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Як прикрасити паску: лайфхаки

Лайфхак 1. Кольорова глазур

Як прикрасити паску / Фото: pinterest

Верх паски не обов'язково має бути білим. Вибирайте будь-який відтінок та отримуйте яскраву випічку.

Лайфхак 2. Прянощі

З чого зробити прикраси для паски / Фото: pinterest

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Зробити паску ароматною допоможе не тільки начинка всередині, але й прикраса зверху: кориця, лимонні цукати, улюблені прянощі .

Лайфхак 3. Розпис

Як рописати паску / Фото: pinterest

Якщо є вільний час та настрій – займіться розписом . За допомогою білої та шоколадної глазурі можна красиво розмалювати верхівку випічки.

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Лайфхак 4. Бусинки

Чим декорувати паску / Фото: pinterest

Для прикраси паски вам знадобиться солодка кондитерська біжутерія та акуратність. Паска стане просто коштовною.

Лайфхак 5. Крафін

Як зробити красиву паску / Фото: pinterest

Ця випічка за своєю технологією вже виходить гарною. Подивіться, яка незвичайна форма завитка вийшла у крафіна за рахунок згортання тіста . Залишилось присипати цукровою пудрою.

Лайфхак 6. Квіти

Квіти на пасці у вигляді прикраси / Фото: pinterest

Великдень – справжнє весняне свято. Так додайте весну у випічку і прикрасьте паску живими квітами та бутонами .

Лайфхак 7. Домашній стиль

Паска у сільському стилі / Фото: pinterest

А точніше – поєднання вишуканості та простоти . Ніжна верхівка паски, оформлена численними дрібними деталями, ефектно виглядає у поєднанні з натуральним папером, колосками та травами.

Лайфхак 8. Безе

Як прикрасити паску / Фото: pinterest

Безе, меренга, макаруни – це не лише гарно, але ще й дуже смачно . Якщо ж ви робите тісто на яєчних жовтках, то білки знайдуть гідне застосування у декорі.

Лайфхак 9. Вушка

Як прикольно вбрати паску / Фото: pinterest

Такі пасочки – чудовий подарунок для дітей . Вони просто прийдуть у захват від милих зайчиків із глазурними вушками.

Лайфхак 10. Глазур

Як оформити паску глазур'ю / Фото: pinterest

Цукровою глазур'ю можна не просто полити паску, а зробити по всій поверхні ажурний мереживний розпис .

Раніше ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос Воскрес.