Як повернути білий колір пожовтілому пластику у холодильнику

Як відбілити жовтий пластик у холодильнику / Фото: Колаж: Сьогодні

Яким би не був білим холодильник усередині та зовні, але пластмаса має властивість з часом жовтіти і втрачати свою привабливість .

Це відбувається від часу, перепадів температури, бруду, що накопичується на поличках, і дії сонячних променів ззовні. Але цю ситуацію можна виправити. Як без проблем повернути білий колір пластику , читайте в нашій статті.

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Як відбілити пластик у холодильнику: лайфхаки

Звичайне господарське мило – чудовий засіб для боротьби з плямами та жовтим кольором пластику. Візьміть м'яку губку, змочіть теплою водою, добре намильте і потріть проблемне місце. Залиште замоченим на кілька хвилин, а потім іще раз обробіть губкою.

Господарське мило відбілює пластик / Фото: pinterest

– чудовий засіб для боротьби з плямами та жовтим кольором пластику. Візьміть м'яку губку, змочіть теплою водою, добре намильте і потріть проблемне місце. Залиште замоченим на кілька хвилин, а потім іще раз обробіть губкою. Пластик очищає спирт. Ця рідина може вивести жовтизну та бруд різної природи. Але перед тим, як обробити пластикову поверхню спиртом, спробуйте на невеликій ділянці, щоб спирт не збільшив старі плями і не залишив нові.

Як очистити пластик спиртом / Фото: pinterest

Ця рідина може вивести жовтизну та бруд різної природи. Але перед тим, як обробити пластикову поверхню спиртом, спробуйте на невеликій ділянці, щоб спирт не збільшив старі плями і не залишив нові. Миючий засіб для посуду відмінно відбілює пожовтілу пластмасу. Знімні полички та інші деталі замочіть на кілька годин у теплій воді з миючим засобом. Або рясно змочіть їх цим засобом і залиште, щоб відкисали.

Засіб для посуду очищає пластик / Фото: pinterest

відмінно відбілює пожовтілу пластмасу. Знімні полички та інші деталі замочіть на кілька годин у теплій воді з миючим засобом. Або рясно змочіть їх цим засобом і залиште, щоб відкисали. Хлор – сильний відбілювач. Щоправда, у чистому вигляді його застосовувати не варто, а от хлоровмісткі відбілювачі або засоби для виведення плям допоможуть подолати жовтизну у холодильнику. Для цього знадобиться 1 ст. ложка засобу із розрахунку на 1 літр води. Розведіть та замочіть пластикові деталі на 10-12 годин, а потім помийте та протріть насухо.

Хлор – сильний відбілювач / Фото: pinterest

Щоправда, у чистому вигляді його застосовувати не варто, а от хлоровмісткі відбілювачі або засоби для виведення плям допоможуть подолати жовтизну у холодильнику. Для цього знадобиться 1 ст. ложка засобу із розрахунку на 1 літр води. Розведіть та замочіть пластикові деталі на 10-12 годин, а потім помийте та протріть насухо. Відбілить пластик содовий розчин. Приготуйте розчин із розрахунку по одній ложці кальцинованої соди та прального порошку на літр води. Обробіть губкою пожовклі місця і залиште на кілька годин. Потім ретельно промийте та обсушіть.

Сода прибирає жовтизну / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, як позбутися запаху в холодильнику. А ще ви можете переглянути рекомендації, як відіпрати рушники: ТОП-5 лайфхаків.