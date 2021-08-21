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Як відіпрати кухонні рушники: ТОП-5 лайфхаків

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 серпня, 10:30
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Відбілювач, кип'ятіння, оцет, олія і навіть мікрохвильова піч – що допоможе відіпрати рушники практично ідеально.
Як прати кухонні рушники
Як прати кухонні рушники / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми вже розповідали про найбільш брудні місця у вашій квартирі. Як не дивно, всі вони виявилися на кухні. Настала черга привести в порядок кухонні рушники. Навіть найстаріші і в'їдливі плями можна перемогти, якщо знати методи.

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Не забувайте частіше прати кухонні серветки та рушники, адже на них крім бруду і жиру накопичується велика кількість бактерій. Але ж рушниками витираються руки, продукти і посуд, через які інфекція може потрапити в організм.

Зазвичай, щоб випрати рушники, достатньо закинути їх у пралку. Для світлих рушників вибирають прання при 90-100 градусах, а для кольорових нижче – 40-60 градусів. Але із плямами доведеться повозитися.

Як прати рушники: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Олія
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Як прати рушники
Як прати рушники / Фото: Pinterest

За допомогою олії можна позбутися жирних плям і відбілити кухонні рушники навіть без кип'ятіння. Закип'ятіть 5 л води, додайте 1 ст. ложку сухого відбілювача, 2 ст. ложки прального порошку, 1 ст. ложку олії і розмішайте.

Брудні рушники намочіть спочатку холодною водою, а потім помістіть в гарячу і залиште постояти на 8-12 годин. Потім прополощіть рушники у чистій воді, а при бажанні виперіть в пральній машині.

  • Лайфхак 2. Мікрохвильовка

Як прати рушники
Як прати рушники / Фото: Pinterest

Доволі незвичний, але дієвий спосіб. Завдяки мікрохвильовці створюється ефект кип'ятіння . Змочіть кухонний рушник і рясно натріть його господарським милом або засобом для виведення плям.

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Злегка відіжміть тканину і помістіть її у поліетиленовий пакет – замотайте, але не зав'язуйте. Відправляйте пакет у мікрохвильовку на три хвилини і виберіть повну потужність. Потім вибілений рушник прополощіть.

  • Лайфхак 3. Відбілювач

Як прати рушники
Як прати рушники / Фото: Pinterest

З абсолютно брудними рушниками впорається пральна машина, якщо додати у прання відбілювач. Для цього вибирайте кисневмісний відбілювач .

Змочіть рушники прохолодною водою, помістіть їх у машинку. Додайте в порошок відбілювач за інструкцією. Для світлих рушників вибирайте прання при 90-100 градусах, а для кольорових нижче – 40-60 градусів.

  • Лайфхак 4. Кип'ятіння

Як прати рушники
Як прати рушники / Фото: Pinterest

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Безнадійні білі рушники може без проблем врятувати кип'ятіння. А ось кольорові тканини проварюють з обережністю, тому що барвники можуть виявитися нестійкими, полиняти і зіпсувати все прання. Перед виварюванням спочатку замочіть рушники в теплій воді з миючим засобом.

Наповніть велику каструлю приблизно на 2/3 водою, всипте пральний порошок (можна з відбілювачем) із розрахунку 2 ст. ложки на 1 л води . Розмішайте до розчинення, помістіть у воду рушники, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння.

Потім зменшіть вогонь і варіть рушники від 15 хвилин до 1 години в залежності від ступеня забруднення. Не забувайте помішувати рушники, щоб вони не пригоріли. Виварені рушники перекладіть у таз із теплою водою і гарненько прополощіть.

  • Лайфхак 5. Оцет

Як прати рушники
Як прати рушники / Фото: Pinterest

Рушники, які набулинеприємний, специфічного або затхлого запаху, можна врятувати оцтом. Додайте 1-2 ст. ложки 9%-го оцту в машинне або ручне прання на етапі полоскання. Випрані рушники відразу ж розвісьте після прання.

Дивіться відео про токсичну кухню і правила прибирання:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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