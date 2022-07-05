Як виростити солодкий перець: поради дачникам

Як виростити солодкий перець / Фото: Unsplash

Болгарський салатний або, як його іще називають, солодкий перець потрапив до нас із Центральної Америки. Він доволі вибагливий на нашому ґрунті. Але при правильному догляді виростити гарний врожай яскравого, соковитого, солодкого перцю не буде надто важко.

Як виростити солодкий болгарський перець: лайфхаки

Грунт . Для посадки солодкого перцю у відкритий грунт бажано, щоб він був супіщаним, суглинка або чорнозем із гарною здатністю зберігати вологу. А ось на важких глинистих та піщаних ґрунтах перець росте повільно і хворіє у спеку. Добре підійде ділянка, на якій до цього садили цибулю, огірки, помідори, баклажани, картоплю.

. Для посадки солодкого перцю у відкритий грунт бажано, щоб він був супіщаним, суглинка або чорнозем із гарною здатністю зберігати вологу. А ось на важких глинистих та піщаних ґрунтах перець росте повільно і хворіє у спеку. Добре підійде ділянка, на якій до цього садили цибулю, огірки, помідори, баклажани, картоплю. Місце . Вибираючи місце для перцю, зверніть увагу, щоб воно було приховано від вітру. Наприклад, до посадки можна висадити поруч високорослі рослини, але так, щоб вони не затіняли перець. Також перед посадкою перцю найкраще прогріти землю, накривши її дугами із плівкою.

. Вибираючи місце для перцю, зверніть увагу, щоб воно було приховано від вітру. Наприклад, до посадки можна висадити поруч високорослі рослини, але так, щоб вони не затіняли перець. Також перед посадкою перцю найкраще прогріти землю, накривши її дугами із плівкою. Час посадки . Висаджують розсаду солодкого перцю приблизно на початку червня. Садити можна тоді, коли на стеблі з'явилося щонайменше 5-7 листків.

Коли садити перець / Фото: pinterest

. Висаджують розсаду солодкого перцю приблизно на початку червня. Садити можна тоді, коли на стеблі з'явилося щонайменше 5-7 листків. Правила висаджування . Ряди з розсадою розташовують на відстані 50-60 см один від одного, а перці – на 40-50 см. При посадці рослину заглиблюють до першого листочка. Різні види перцю на ділянці потрібно висаджувати якнайдалі один від одного, тому що перець легко піддається запиленню, і солодкий сорт може дати гіркі плоди.

. Ряди з розсадою розташовують на відстані 50-60 см один від одного, а перці – на 40-50 см. При посадці рослину заглиблюють до першого листочка. Різні види перцю на ділянці потрібно висаджувати якнайдалі один від одного, тому що перець легко піддається запиленню, і солодкий сорт може дати гіркі плоди. Адаптація . Спочатку після посадки перець адаптується, приживається і може хворіти, а тому слід розпушити землю для кращого надходження повітря до кореневої системи. Крім того, поки рослини не вкореняться, їх краще тримати під плівкою, яку можна відкривати у спеку. Можна відразу встановити поруч із перцями кілочки для підв'язки. Це ніжна рослина, і коли плоди зростатимуть, то стебло може зламатися. Щоб зробити навантаження на кущ меншим, бажано видалити непродуктивні пагони та нижнє листя.

Видалення листя на перці / Фото: pinterest

. Спочатку після посадки перець адаптується, приживається і може хворіти, а тому слід розпушити землю для кращого надходження повітря до кореневої системи. Крім того, поки рослини не вкореняться, їх краще тримати під плівкою, яку можна відкривати у спеку. Можна відразу встановити поруч із перцями кілочки для підв'язки. Це ніжна рослина, і коли плоди зростатимуть, то стебло може зламатися. Щоб зробити навантаження на кущ меншим, бажано видалити непродуктивні пагони та нижнє листя. Полив . Перець потребує помірного та регулярного поливу. Але важливо не перестаратися із цим, особливо до середини літа – у цей період росте сам кущ, а вже потім наливаються плоди. Якщо кущ виросте занадто великим, він може зламатися під вагою плодів. З другої половини літа варто поливати перці щедріше. Можна використовувати настоянку кропиви. Якщо рослина обсипається – це ознака того, що вона пересихає.

Перцю потрібен помірний полив / Фото: pinterest

. Перець потребує помірного та регулярного поливу. Але важливо не перестаратися із цим, особливо до середини літа – у цей період росте сам кущ, а вже потім наливаються плоди. Якщо кущ виросте занадто великим, він може зламатися під вагою плодів. З другої половини літа варто поливати перці щедріше. Можна використовувати настоянку кропиви. Якщо рослина обсипається – це ознака того, що вона пересихає. Розпушування . Ґрунт слід періодично розпушувати на глибину 7-8 см, щоб не утворювалася кірка. Також процедура розпушування оберігає перець від бур'янів.

. Ґрунт слід періодично розпушувати на глибину 7-8 см, щоб не утворювалася кірка. Також процедура розпушування оберігає перець від бур'янів. Підгодовування . У вирощуванні болгарського перцю важливе підгодовування. Найкраще поєднувати внесення добрив із черговим поливом, щоб захистити коріння від опіків.

Перцю важлива підгодівля / Фото: pinterest

Після висадки рослин перший раз удобрюють за два тижні – за цей час коренева система встигає адаптуватися. Для цього в 10 л води розчиняють по 2 ч. ложки сечовини та суперфосфату. На одну рослину витрачають по 1 л розчину. Також можна підгодовувати органікою – розведеним у воді гнійом (1:5), що перепрів, або пташиним послідом (1:20). Друге підгодовування проводиться, коли у перців утворюються зав'язі. На 10 л води беруть 10 г аміачної селітри, 25 г суперфосфату та 25 г сірчанокислого калію. Наступні підгодовування з інтервалом два тижні потрібні, якщо у рослин сповільнився розвиток. У період плодоношення можна підгодувати перець, розчинивши в 10 л води 10 г аміачної селітри та 200 г золи.

Обприскування . Боротьба зі шкідниками допоможе зберегти врожай. Добре обприскувати болгарський перець деревною золою тричі на сезон.

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