Як вивести пляму від іржі на речах

Як вивести плями від іржі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, як вивести жирні плями з одягу. головне – зробити це якнайшвидше, щоб жир не встиг в'їстися у волокна. Але маслянисті сліди – не єдина проблема при догляді за одягом . Наприклад, іржа залишає не менш в'їдливі сліди, які складно виводяться.

Металеві предмети є всюди: двері, перила, лавочки, гойдалки, заклепки та інша фурнітура на одязі. Якщо відшарувалася фарба, і на поверхню вийшов голий метал, він згодом окислюється – звідси утворюється іржа. А при зіткненні із тканиною вона утворює плями .

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Але не поспішайте викидати речі. Навіть ці руді плями можна видалити, якщо набратися терпіння. Іржа із тканини може піти не відразу, а через кілька прань та обробок. Ми розповімо, як це можна зробити.

Перш ніж виводити іржаву пляму, вивчіть етикетку на одязі . А ще випробуйте засіб на непомітній ділянці тканини. Також не варто використовувати засоби для виведення плям на основі хлору, тому що він марний у боротьбі з іржею.

Як вивести пляму від іржі: лайфхаки

Лимон . Щоб видалити плями від іржі, зробіть суміш із дрібної солі та лимонного соку. Перемішайте до стану кашки, нанесіть на пляму і залиште на 1-2 години. Потім ретельно виполощіть тканину. Цей спосіб підходить і для білих, і для кольорових речей, для натуральних і синтетичних тканин.

Лимон змішайте із сіллю / Фото: pinterest

. Щоб видалити плями від іржі, зробіть суміш із дрібної солі та лимонного соку. Перемішайте до стану кашки, нанесіть на пляму і залиште на 1-2 години. Потім ретельно виполощіть тканину. Цей спосіб підходить і для білих, і для кольорових речей, для натуральних і синтетичних тканин. Оцет . Оцтова кислота гарно відновлює колір і добре бореться з іржею. Вона забирає як свіжі, так і застарілі іржаві плями. Змішайте 2 ст. ложки оцтової есенції та 1 склянку теплої води. Замочіть пляму та залиште на 5 хвилин. Потім прополощіть у воді з додаванням нашатирного спирту із розрахунку 10 мл на 4 літри води. При необхідності повторіть процедуру, й іржа з часом піде.

Оцет освітлює плями / Фото: pinterest

. Оцтова кислота гарно відновлює колір і добре бореться з іржею. Вона забирає як свіжі, так і застарілі іржаві плями. Змішайте 2 ст. ложки оцтової есенції та 1 склянку теплої води. Замочіть пляму та залиште на 5 хвилин. Потім прополощіть у воді з додаванням нашатирного спирту із розрахунку 10 мл на 4 літри води. При необхідності повторіть процедуру, й іржа з часом піде. Лимонна кислота . Налийте в каструлю воду і доведіть до кипіння. Посипте пляму лимонною кислотою. Потримайте річ так, щоб іржава пляма опинилася над парою. Коли тканина насичиться вологою, кристали розчиняться, а іржа почне світлішати і зникати. Майте на увазі, що цей спосіб може бути небезпечним для синтетики, тому що волокна від високої температури можуть оплавитися.

Лимонна кислота бореться з іржею / Фото: pinterest

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