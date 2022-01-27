Коли переводять годинники на літній час в Україні 2022 року

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2022 році / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на давні плани та спроби українського уряду вирішити споконвічне питання про щорічне переведенні годинників , поки що так нічого і не змінилося. Отже, українцям 2022 року знову доведеться переналаштовувати свої годинники.

Коли буде перехід на літній час-2022 в Україні? Якого числа потрібно переводити годинник? Як не заплутатися, у який бік крутити стрілки годинника? Відповіді на ці запитання дізнайтесь у нашій статті.

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Переведення годинників на літній час-2022: точна дата

Переведення годинників в Україні на літній час-2022 щорічно відбувається в останню неділю березня, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

В ніч з 26 на 27 березня 2022 року, рівно о 3 годині, в Україні відбудеться перехід на літній час. Для цього стрілки годинника потрібно перевести на 1 годину вперед.

Це не означає, що потрібно спеціально вночі вставати та хапатися за годинник. Головне просто не забути перевести стрілки годинника вранці 27-го числа, коли прокинетеся, щоб не потрапити в неприємну або комічну ситуацію через запізнення.

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Як запам'ятати, куди крутити стрілки

Для простого запам'ятовування у день переведення часу згадайте просте менімонічне правило:

В-Н Н-В

Воно означає " Восени – Назад, Навесні – Вперед ".

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