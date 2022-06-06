Хто змінить Путіна: прогноз астролога

Хто змінить Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом все частіше звучать розмови про неадекватність та хворобу російського лідера. А тому закономірне питання, хто прийде на зміну Путіну . Як альтернативу інсайдери перелічують кілька кандидатур. Свою думку з цього приводу також висловила астролог Валентина Віттрок.

Вплив войовничого Марсу

Астролог вважає, що на майбутню долю всіх можливих кандидатур, сильний вплив має транзитний Марс, який з літа поточного року перебуватиме у знаку Близнят на вісім місяців . Марс загальновизнано вважається планетою війни, тому воєнне протистояння з Україною створює серйозні проблеми у владних російських колах.

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Сергій Собянін

У гороскопі мера Москви Сергія Собяніна , у якого день народження 21 червня 1958 року, дуже сильним є Марс у знаку Овна, де він поєднується із Чорним Місяцем. У червні ще додасться транзитний Марс, що створить опозицію до його натального Юпітера, символу влади. У серпні у знак Близнят також увійде Марс. Через це розпочнеться доволі неспокійний період. А транзитний Юпітер цього літа і наступного року створить неприємний аспект до натального Юпітера Собяніна. Такий розклад свідчить про те, що Сергію Собянину у найближчому майбутньому доведеться витрачати сили на захист свого авторитету, аби не втратити свого нинішнього посту, не кажучи вже про президентство.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв , нинішній перший заступник Радбезу РФ, вже був російським президентом у період з 2008 по 2012 роки, а також головою партії "Єдина Росія" та головою уряду РФ. Медведєв за знаком Зодіаку – Діва. У його натальній карті транзитний Марс, який із серпня перебуватиме у знаку Близнят, створить напружені аспекти до планет у Діві – Меркурію, Плутону та Урану. Таке розташування планет свідчить про те, що в найближчому майбутньому на Дмитра Медведєва чекає дуже напружений період, окрім думок про президентство.

Сергій Кирієнко

Марс у натальній карті першого заступника керівника російської АП Сергія Кирієнка перебуває у знаку зодіаку Близнята у тау-квадраті – напружених аспектах до Плутона та Юпітера, який символізує владу. Транзит Марса по Близнятам створює ефект подвійного Марса, тобто збільшена напруга, яку вражатиме Юпітер Сергія Кирієнка. Висновок з такого стану планет у космограмі Кирієнка такий: можливо, він вирішить поборотися за посаду президента, але навряд чи зуміє досягти цього.

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