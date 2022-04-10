Коли закінчиться війна і що буде з Росією: прогноз астролога

Головне питання, яке хвилює більшість українців – коли настане мир.

Коли закінчиться війна в Україні: прогноз астролога / Фото: Колаж: Сьогодні, Maks Levin

Своє бачення того, як на ситуацію в Україні та Росії вплине розташування зірок і планет у найближчому майбутньому, розповіла астролог Валентина Віттрок.

Фатальний день за гороскопом

12 квітня – непроста дата. Це відзначають багато астрологів, наприклад, Анжела Перл у своєму прогнозі щодо війни в Україні також згадували цей день.

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Річ у тім, що, окрім інших переміщень планет, цього дня станеться точне по'єднання Юпітера з Нептуном у знаку Риб . Це доволі рідкісне явище, яке спостерігається один раз на 166 років.

Історичні відомості

Валентина Віттрок проаналізувала, що відбувалося у минулому за аналогічного розташування небесних тіл. Адже історія циклічна, і вплив планет на події очевидний.

17 березня 1856 року під час з'єднання Нептуна з Юпітером у Рибах йшла російсько-турецька війна. В результаті було підписано Паризький договір, і Росія, по суті, програла війну. Туреччина залишалася цілісною та незалежною, її гарантами виступили Великобританія, Франція та Сардинія-П'ємонт. Бессарабія відійшла до Молдови, а Росія втратила протекторат над Сербією та Валлахією. Цього разу Туреччина також є у переговорах, тож присутній ефект дежавю.

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Астролог взяла дві дати у гороскопі Росії:

25.12.1991 о 20:38 – це підняття прапора РФ;

12.06.1990 о 13:45 – ухвалення декларації про створення РФ.

Проаналізувавши перше становище, Валентина Вітрок зробила висновок:

З'єднання Нептуна з Юпітером вказують у карті 91-го року на положення транзитного Хірона у 8-му будинку у напружених аспектах до місячних вузлів, на куспіді 8-го будинку (по суті будинку війни) розташоване транзитне рідкісне сполучення Нептун/Юпітер, планета війни – транзитний Плутон у поєднанні із Чорним Місяцем, що також може вказувати на поразки чи ілюзію виграшу . Транзитний Марс із 6-го будинку хвороб робить напружений аспект до натального Плутона, до нього йде напружений аспект транзитного Місяця у 12-му будинку. Натальний Плутон у карті Росії на куспіді 4-го будинку – руйнування та можливі втрати територій.

Далі Валентина Віттрок розглянула карту від 12.06.1990 року:

Натальний Плутон має опозицію до транзитного Урану, а в 3-му будинку (підписання документів) знаходиться натальний Чорний Місяць у поєднанні з південним місячним вузлом у Скорпіоні в опозиції до Меркурія у Тельці. Телець (тотем України) та Меркурій тут задають тон підписанню документів , які, в цілому, звичайно, не влаштовують Росію. Найважливіше поєднання місяця: Нептун/Юпітер перебуває у будинку хвороб і в напруженому аспекті до сонця Росії. У цій карті ми також бачимо транзитне проходження Чорного Місяця (удари) по будинку авторитету Росії, яка протягом усього року завдаватиме болючого удару по зв'язці Юпітер/Хірон у будинку авторитету.

Також, на думку астролога, у 2022 році на Росію чекають на військові дії там, де колись не було вирішено територіальне питання, або повернення до старих військових справ держави. Це може бути Чечня, Придністров'я тощо. А на початку 23-го року планети не обіцяють мирного часу Росії і судячи з того, як проходить транзитний Плутон по 4-му будинку гороскопа, який має відношення до території, цілісність Росії як держави викликає великі сумніви.

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