Куди заховати на пляжі гроші і цінні речі: лайфхаки

Гроші, телефон та інші цінності можна заховати так, щоб не привертати увагу нечесних на руку людей.

Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

Не має значення, прийшли ви на пляж на самоті або компанією – в будь-якому випадку хочеться зануритися і поплескатися у воді, а не сидіти прив'язаними до своїх речей. Як заховати цінності, щоб, вийшовши з води, ви не виявили, що вас пограбували? Читайте наші лайфхаки.

Якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Як відомо, те, що лежить у всіх на виду, привертає увагу набагато менше, ніж заховане на дно сумки.

Як заховати на пляжі гроші і цінні речі: лайфхаки

Лайфхак 1. Взуття

Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

Ми раніше розповідали, як можна використовувати старе взуття. Крім прикрас і декору, малопривабливі гумові шльопанці, на які навряд чи хтось зазіхне, вам ще послужать. Зробіть із них тайник, прорізавши в товстій підошві щілини, куди можна заховати гроші і навіть мобільний телефон.

Лайфхак 2. Засоби гігієни

Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

Одноразова маска, дитячий підгузник, пакетик з жіночою гігієнічною прокладкою – цей список можна продовжити, і всі ці речі можуть стати тимчасовим "сейфом" для ваших цінностей. У злодіїв навряд чи вистачить кмітливості шукати гроші або годинник у таких засобах особистої гігієни.

Лайфхак 3. Одноразовий посуд

Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

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Аналогічний тайник, який мало привертає увагу, легко зробити з непрозорого прим'ятого стаканчика або пластикової пляшки з-під напою з широким горличком. Такі речі можна сміливо залишати на підстилці, притиснувши одягом, щоб їх не забрав вітер, або випадкові борці за чистий пляж не вважали нічийним сміттям.

Лайфхак 4. Зарити

Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

Якщо ви довіряєте своїй пам'яті, можете скласти всі цінні речі в пакет і непомітно прикопати під своєю підстилкою на глибину 5-10 см. Тільки обов'язково запам'ятайте місце, інакше вам доведеться перекопати весь пляж у пошуках власний ключів або гаманця.

Лайфхак 5. Підстилка

Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

Можна зробити потайну кишеньку в самій пляжній підстилці. Бажано, щоб вона була зі щільної строкатої тканини, тоді нашитий клаптик не буде помітний.

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Раніше ми розповідали, що робити, щоб пісок не лип до ніг: літні лайфхаки.