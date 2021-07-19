Куда спрятать на пляже деньги и ценные вещи: лайфхаки

Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash
Не имеет значения, пришли вы на пляж в одиночестве или компанией – в любом случае хочется окунуться и поплескаться в воде, а не сидеть привязанными к своим вещам. Как спрятать ценности, чтобы, выйдя из воды, вы не обнаружили, что вас ограбили? Читайте наши лайфхаки.
Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, смотрите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Как известно, то, что лежит у всех на виду, привлекает внимание гораздо меньше, чем спрятанное на дно сумки.
Как спрятать на пляже деньги и ценные вещи: лайфхаки
- Лайфхак 1. Обувь
Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash
Мы ранее рассказывали, как можно использовать старую обувь. Помимо украшений и декора, малопривлекательные резиновые шлепанцы, на которые вряд ли кто-то позарится, вам еще послужат. Сделайте из них тайник, прорезав в толстой подошве щели, куда можно спрятать деньги и даже мобильный телефон.
- Лайфхак 2. Средства гигиены
Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash
Одноразовая маска, детский подгузник, пакетик с женской гигиенической прокладкой – этот список можно продолжить, и все эти вещи могут стать временным "сейфом" для ваших ценностей. У воров вряд ли хватит смекалки искать деньги или часы в таких средствах личной гигиены.
- Лайфхак 3. Одноразовая посуда
Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash
Аналогичный тайник, который мало привлекает внимание, легко сделать из непрозрачного примятого стаканчика или пластиковой бутылки из-под напитка с широким горлышком. Такие вещи можно смело оставлять на подстилке, прижав одеждой, чтобы их не унес ветер, или случайные борцы за чистый пляж не сочли ничейным мусором.
- Лайфхак 4. Зарыть
Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash
Если вы доверяете своей памяти, можете сложить все ценные вещи в пакет и незаметно прикопать под своей подстилкой на глубину 5-10 см. Только обязательно запомните место, иначе вам придется перепахать весь пляж в поисках собственный ключей или кошелька.
- Лайфхак 5. Подстилка
Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash
Можно сделать потайной кармашек в самой пляжной подстилке. Желательно, чтобы она была из плотной пестрой ткани, тогда нашитый лоскуток не будет заметен.
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Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы песок не лип к ногам: летние лайфхаки.