Куда спрятать на пляже деньги и ценные вещи: лайфхаки

Деньги, телефон и другие ценности можно спрятать так, чтобы не привлекать внимание нечестных на руку людей.

Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

Не имеет значения, пришли вы на пляж в одиночестве или компанией – в любом случае хочется окунуться и поплескаться в воде, а не сидеть привязанными к своим вещам. Как спрятать ценности, чтобы, выйдя из воды, вы не обнаружили, что вас ограбили? Читайте наши лайфхаки.

Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, смотрите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Как известно, то, что лежит у всех на виду, привлекает внимание гораздо меньше, чем спрятанное на дно сумки.

Как спрятать на пляже деньги и ценные вещи: лайфхаки

Лайфхак 1. Обувь

Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

Мы ранее рассказывали, как можно использовать старую обувь. Помимо украшений и декора, малопривлекательные резиновые шлепанцы, на которые вряд ли кто-то позарится, вам еще послужат. Сделайте из них тайник, прорезав в толстой подошве щели, куда можно спрятать деньги и даже мобильный телефон.

Лайфхак 2. Средства гигиены

Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

Одноразовая маска, детский подгузник, пакетик с женской гигиенической прокладкой – этот список можно продолжить, и все эти вещи могут стать временным "сейфом" для ваших ценностей. У воров вряд ли хватит смекалки искать деньги или часы в таких средствах личной гигиены.

Лайфхак 3. Одноразовая посуда

Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

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Аналогичный тайник, который мало привлекает внимание, легко сделать из непрозрачного примятого стаканчика или пластиковой бутылки из-под напитка с широким горлышком. Такие вещи можно смело оставлять на подстилке, прижав одеждой, чтобы их не унес ветер, или случайные борцы за чистый пляж не сочли ничейным мусором.

Лайфхак 4. Зарыть

Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

Если вы доверяете своей памяти, можете сложить все ценные вещи в пакет и незаметно прикопать под своей подстилкой на глубину 5-10 см. Только обязательно запомните место, иначе вам придется перепахать весь пляж в поисках собственный ключей или кошелька.

Лайфхак 5. Подстилка

Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

Можно сделать потайной кармашек в самой пляжной подстилке. Желательно, чтобы она была из плотной пестрой ткани, тогда нашитый лоскуток не будет заметен.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы песок не лип к ногам: летние лайфхаки.