Місячний календар на серпень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Найсильніша взаємодія між Сонцем і Місяцем, яка впливає на людей, відбувається в моменти молодика і повні, а також у дні першої і останньої чверті Місяця.

Місячний календар на серпень Колаж: Сьогодні

Місяць має серйозний вплив на людей, а його фази по-різному діють на наш настрій, емоції і поведінку. Одні люди дуже гостро відчувають залежність від супутника Землі, інші ж навіть не помічають зміну місячних фаз й інші астрономічні явища. В які дні серпня корисно проявляти активність, коли не можна вживати жодних серйозних дій, а коли можна і навіть потрібно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

Якщо ви поки що у роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Молодик, повня, дні першої і останньої чверті Місяця, а також сонячні і місячні затемнення – це час посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. Астрологи рекомендують ті періоди, коли Місяць перебуває в різних фазах, використовувати для абсолютно різних цілей. Згідно з місячним календарем, серпень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

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Молодик і повня в серпні-2021

Молодик у серпні 2021 року відбудеться 8-го числа о 16 годині 51 хвилині за київським часом. Він пройде під знаком Лева, який матиме серйозний вплив на наше життя, поведінку і самопочуття. Цей знак зазвичай дарує бадьорість і піднесений настрій, його важко збити з наміченого шляху в досягненні мети.

Не поспішайте діяти в перші дні молодика – цей час більше підходить для загадування бажань, планів і мрій. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, зробити висновки, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

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Повня наприкінці літа відбудеться 22 серпня, о 15 годині 2 хвилини. Вона пройде під знаком Водолія, що посилить прагнення людей до внутрішньої свободи і незалежності. Емоції проявлятимуться більш відкрито і вільно. З'явиться неприйняття найменшого тиску на себе.

Майте на увазі, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення і можуть робити помилки.

Сприятливі і несприятливі місячні дні в серпні-2021

У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, відіб'ється на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 2, 3, 5, 6, 9, 19, 20, 23, 24, 29, 31 серпня.

Слушними днями в серпні-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 10, 12, 17, 21, 27, 28 серпня. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. У цей час можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Проте планувати нові справи не варто.

Однак у серпні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 30 серпня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.

Раніше ми публікували календар затемнень-2021: точні дати і вплив на людей.