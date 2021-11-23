Місячний календар на грудень 2021 року: сприятливі та небезпечні дні

Місячний календар на грудень / Фото: Колаж: Сьогодні

Місяць постійно впливає на нас, навіть якщо ми цього не помічаємо. Фази молодика, повні, зростання і спадання, коли Сонце і Місяць взаємодіють між собою, по-різному впливають на наш емоційний стан, настрій і почуття. Одні люди більшою мірою залежать від Місяця, інші можуть навіть не помічати зміну місячних фаз та інші астрономічні явища.

В які дні грудня корисно проявляти активність, коли не можна робити жодних серйозних дій, а коли можна і навіть потрібно загадувати бажання, дізнайтесь у нашій статті.

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Згідно з місячним календарем, грудень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

Молодик і повня у грудні-2021

Молодик у грудні 2021 року відбудеться 4-го числа о 9 годині 44 хвилини за київським часом. Примітно, що він збігається з останнім сонячним затемненням року, що минає.

Це астрономічне явище пройде під знаком Стрільця, який може серйозно вплинути на життя та самопочуття людей. Цей знак діє на нас заспокійливо, призводить до порядку і дисципліни. Люди краще сприймають інформацію, стають більш законослухняними та сприйнятливими до чужих порад і рекомендацій.

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Не варто робити якісь серйозні дії в період молодика – цей час найбільше підходить для планів, міркувань, а ще загадування бажань. Також період молодика сприятливий для аналізу минулого, здобуття уроків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Повня на початку зими пройде на День святого Миколая, 19 грудня, о 6 годині 36 хвилин . Вона відбудеться під знаком Близнят, який здатен зробити людей активнішими, діяльнішими, рухливими та веселими. Цей легкий, повітряний, балакучий знак зодіаку сприяє спілкуванню, знайомствам і допомагає без особливих труднощів порозумітися з оточуючими.

Зазвичай у період повні і кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення і схильні до помилок.

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Сприятливі і несприятливі місячні дні у грудні-2021

У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих та легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, позначиться на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 1, 2, 5, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 28,29, 31 грудня.

Підходящими днями у грудні-2021 для активних та рішучих дій, які дають результат, є 6, 8, 13, 17, 23, 24 грудня. У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Саме тоді можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.

У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Саме тоді можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто. Однак у грудні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість та обережність: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 27, 30 грудня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії та насильства.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

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