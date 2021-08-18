Місячний календар стрижок на вересень-2021: коли можна стригтися

Місячний календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні

Які дні підходять для стрижки волосся у вересні 2021 року за місячним календарем? А коли краще не проводити маніпуляцій із волоссям, щоб ваша зачіска радувала вас, не викликала жодних проблем, а шевелюра була здоровою і сяючою? Читайте докладний місячний календар для стрижки волосся на вересень 2021 року і плануйте зміни в своєму іміджі.

Якщо ви в роздумах, як провести відпустку, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Місячний календар на вересень-2021: коли стригти волосся

1 вересня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

2 вересня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

3 вересня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

4 вересня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

Коли стригти волосся / Фото: Pinterest

5 вересня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

6 вересня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, так що незабаром вам знову доведеться стригтися.

7 вересня – 1, 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

8 вересня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем у цей день сприятиме зростанню і розкриттю внутрішніх потенціалів.

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9 вересня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

10 вересня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

Коли стригти волосся / Фото: Pinterest

11 вересня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

12 вересня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

13 вересня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

14 вересня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

15 вересня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

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16 вересня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

17 вересня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

18 вересня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

Коли стригти волосся / Фото: Pinterest

19 вересня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

20 вересня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

21 вересня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

22 вересня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

23 вересня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

24 вересня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

25 вересня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Коли стригти волосся / Фото: Pinterest

26 вересня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

27 вересня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свою удачу.

28 вересня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

29 вересня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

30 вересня – 24 місячний день. Перенесіть стрижку на інший день, якщо не хочете зазнати розчарування в своїй зачісці.

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