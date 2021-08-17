Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Як доглядати за орхідеєю

Як зберегти газон

Як вигідно шопитися

Як заготувати сік

Як розносити взуття

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Місячний календар на вересень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
17 серпня, 13:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Примітна особливість вересня – три однакових місячних дні, які будуть нейтральними і не принесуть негативних наслідків.
Місячний календар на вересень
Місячний календар на вересень / Фото: Колаж: Сьогодні

Місяць має серйозний вплив на людей, а його фази по-різному впливають на наш настрій, емоції і поведінку. Одні люди дуже гостро відчувають залежність від супутника Землі, інші ж навіть не помічають зміну місячних фаз та інші астрономічні явища.

Реклама

В які дні вересня корисно проявляти активність, коли не можна робити ніяких серйозних дій, а коли можна і навіть потрібно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

Якщо ви в роздумах, як провести відпустку, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Молодик, повня, дні першої і останньої чверті Місяця, а також сонячні і місячні затемнення – це час посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. Астрологи рекомендують ті періоди, коли Місяць перебуває в різних фазах, використовувати для абсолютно різних цілей. Згідно з місячним календарем, вересень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

Примітно, що у вересні 2021 року цілих три однакових місячних дні . Перший осінній місяць починається і завершується 24-м місячним днем, причому наприкінці місяця їх буде два – 29 і 30 вересня.

Реклама

24-й місячний день вважається нейтральним і безособовим. Але все-таки краще не починати нічого нового і важливого, а лише продовжувати розпочате.

Молодик і повня у вересні-2021

Молодик у вересні 2021 року відбудеться 7-го числа о 3 годині 53 хвилини за київським часом. Він пройде під знаком Діви, яка сприяє практичному і раціональному настрою. Цей знак зазвичай робить людей більш відповідальними і дисциплінованими. В цей час легше йде робота, що вимагає великої точності дій, уважності і зосередженості.

Не поспішайте діяти в перші дні молодика – цей час більше підходить для загадування бажань, планів і мрій. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, висновків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Повня на початку осені відбудеться 21 вересня, о 2 годині 55 хвилин . Вона пройде під знаком Риб, що додасть людям романтичності і мрійливості. Загостриться інтуїція, з'явиться містичний настрій, захочеться повірити в чудеса. Також посиляться релігійні почуття.

Майте на увазі, що в період повні і кілька днів поспіль люди не завжди здатні приймати правильні рішення і можуть робити помилки.

Сприятливі і несприятливі місячні дні у вересні-2021

  • У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, відіб'ється на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 1, 2, 4, 5, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 30 вересня.
  • Відповідними днями у вересні-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 8, 10, 15, 19, 25, 26 вересня. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. У цей час можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.
  • Однак у вересні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 28 вересня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.
Реклама

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар затемнень-2021: точні дати і вплив на людей.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як продовжити ефект засмаги
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
9 - 15 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти