Місячний календар на вересень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Примітна особливість вересня – три однакових місячних дні, які будуть нейтральними і не принесуть негативних наслідків.

Місячний календар на вересень / Фото: Колаж: Сьогодні

Місяць має серйозний вплив на людей, а його фази по-різному впливають на наш настрій, емоції і поведінку. Одні люди дуже гостро відчувають залежність від супутника Землі, інші ж навіть не помічають зміну місячних фаз та інші астрономічні явища.

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В які дні вересня корисно проявляти активність, коли не можна робити ніяких серйозних дій, а коли можна і навіть потрібно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

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Молодик, повня, дні першої і останньої чверті Місяця, а також сонячні і місячні затемнення – це час посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. Астрологи рекомендують ті періоди, коли Місяць перебуває в різних фазах, використовувати для абсолютно різних цілей. Згідно з місячним календарем, вересень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

Примітно, що у вересні 2021 року цілих три однакових місячних дні . Перший осінній місяць починається і завершується 24-м місячним днем, причому наприкінці місяця їх буде два – 29 і 30 вересня.

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24-й місячний день вважається нейтральним і безособовим. Але все-таки краще не починати нічого нового і важливого, а лише продовжувати розпочате.

Молодик і повня у вересні-2021

Молодик у вересні 2021 року відбудеться 7-го числа о 3 годині 53 хвилини за київським часом. Він пройде під знаком Діви, яка сприяє практичному і раціональному настрою. Цей знак зазвичай робить людей більш відповідальними і дисциплінованими. В цей час легше йде робота, що вимагає великої точності дій, уважності і зосередженості.

Не поспішайте діяти в перші дні молодика – цей час більше підходить для загадування бажань, планів і мрій. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, висновків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Повня на початку осені відбудеться 21 вересня, о 2 годині 55 хвилин . Вона пройде під знаком Риб, що додасть людям романтичності і мрійливості. Загостриться інтуїція, з'явиться містичний настрій, захочеться повірити в чудеса. Також посиляться релігійні почуття.

Майте на увазі, що в період повні і кілька днів поспіль люди не завжди здатні приймати правильні рішення і можуть робити помилки.

Сприятливі і несприятливі місячні дні у вересні-2021

У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, відіб'ється на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 1, 2, 4, 5, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 30 вересня.

Відповідними днями у вересні-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 8, 10, 15, 19, 25, 26 вересня. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. У цей час можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.

У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. У цей час можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто. Однак у вересні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 28 вересня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.

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