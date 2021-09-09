Незабутні привітання з народженням сина: листівки, картинки, вірші і побажання

Привітання з народженням сина в листівках, картинках, прозі і віршах / Фото: Колаж: Сьогодні

День народження – це приємне свято. А народження довгоочікуваної дитини – це значуща подія і безсумнівна радість для всіх рідних і близьких людей. Якщо у когось із ваших друзів або знайомих народився синочок, не залишайтеся осторонь від цього свята, а привітайте молодих батьків і побажайте величезного щастя малюкові.

А ми підготували для вас яскраві картинки, вітальні листівки, добрі побажання, прикольні вірші і смс з народженням сина.

Найкращі привітання з народженням сина в прозі

Поздоровлення і вірші з народженням сина / Фото: Pinterest

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Дорогі юні батьки! Вітаю вас із народженням маленького янголятка! Нехай синочок із перших днів життя дарує тільки приємні клопоти і безмежне щастя! Бажаю, щоб він ріс активним, здоровим і життєрадісним чоловічком! Нехай миле сонечко висвітлює життя всієї родини!

Красиві картинки з народженням сина / Фото: Pinterest

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Вітаю з народженням довгоочікуваного синочка! Нехай ваш малюк росте здоровим, на радість батькам, хай він завжди буде вашою гордістю. Бажаю радісних, незабутніх і позитивних моментів у новому етапі вашого життя, миру і щастя вашій родині!

Листівки та картинки в день народження сина / Фото: Pinterest

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Вітаю з народженням сина! Поспішаю побажати витривалості, мудрості і сили батькам, щоб виростити і виховати справжнього чоловіка, опору і гордість своєї сім'ї. Нехай син росте здоровим, активним, цілеспрямованим і веселим, нехай у його житті буде багато яскравих фарб і хороших друзів. А поки нехай ночі проходять спокійно, а дні радують ніжними дотиками і теплими посмішками коханого малюка!

Привітання та листівки з народженням сина / Фото: Pinterest

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Красиві привітання з народженням сина у віршах

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Поздравляем вас с сынишкой!

Пусть здоровеньким растет,

Жизнерадостным мальчишкой,

Мир с улыбкой познает.



Пусть он сильным станет, смелым,

Счастливо пускай живет,

Будет ловким и умелым,

Пусть ему во всём везет.

Син народився: яскраві картинки і поздоровлення / Фото: Pinterest

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В вашем доме праздник славный –

Мужичок родился главный,

Крепкий богатырь, милашка,

Ангелок-очаровашка.



Пусть, как папа, будет сильным

И, как мамочка – красивым,

Чтобы с самого рожденья

Стал объектом восхищенья!

З народженням сина: вітальні листівки та вірші / Фото: Pinterest

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С появлением ребенка

Начинаются пеленки,

Соски, памперсы, игрушки:

Развивалки, погремушки.

В доме шумно, суетливо,

Иногда совсем крикливо.

Скажете: "Вот это хаос!" −

Вы не правы даже малость!

Это счастье, это радость,

Это нежных щечек сладость,

Глазок родненьких сиянье,

Бесконечность обожанья,

Теплых ручек потягушки,

Ножек славных попрыгушки.

Поздравляю вас с мальчишкой,

С милым маленьким сынишкой!

Пусть растет богатырем

Вам на радость с каждым днем!

Привітання з народженням сина: листівки / Фото: Pinterest

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