Незабутні привітання з народженням сина: листівки, картинки, вірші і побажання

Привітання з народженням сина в листівках, картинках, прозі і віршах / Фото: Колаж: Сьогодні
День народження – це приємне свято. А народження довгоочікуваної дитини – це значуща подія і безсумнівна радість для всіх рідних і близьких людей. Якщо у когось із ваших друзів або знайомих народився синочок, не залишайтеся осторонь від цього свята, а привітайте молодих батьків і побажайте величезного щастя малюкові.
А ми підготували для вас яскраві картинки, вітальні листівки, добрі побажання, прикольні вірші і смс з народженням сина.
Найкращі привітання з народженням сина в прозі
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Дорогі юні батьки! Вітаю вас із народженням маленького янголятка! Нехай синочок із перших днів життя дарує тільки приємні клопоти і безмежне щастя! Бажаю, щоб він ріс активним, здоровим і життєрадісним чоловічком! Нехай миле сонечко висвітлює життя всієї родини!
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Вітаю з народженням довгоочікуваного синочка! Нехай ваш малюк росте здоровим, на радість батькам, хай він завжди буде вашою гордістю. Бажаю радісних, незабутніх і позитивних моментів у новому етапі вашого життя, миру і щастя вашій родині!
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Вітаю з народженням сина! Поспішаю побажати витривалості, мудрості і сили батькам, щоб виростити і виховати справжнього чоловіка, опору і гордість своєї сім'ї. Нехай син росте здоровим, активним, цілеспрямованим і веселим, нехай у його житті буде багато яскравих фарб і хороших друзів. А поки нехай ночі проходять спокійно, а дні радують ніжними дотиками і теплими посмішками коханого малюка!
Красиві привітання з народженням сина у віршах
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Поздравляем вас с сынишкой!
Пусть здоровеньким растет,
Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает.
Пусть он сильным станет, смелым,
Счастливо пускай живет,
Будет ловким и умелым,
Пусть ему во всём везет.
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В вашем доме праздник славный –
Мужичок родился главный,
Крепкий богатырь, милашка,
Ангелок-очаровашка.
Пусть, как папа, будет сильным
И, как мамочка – красивым,
Чтобы с самого рожденья
Стал объектом восхищенья!
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С появлением ребенка
Начинаются пеленки,
Соски, памперсы, игрушки:
Развивалки, погремушки.
В доме шумно, суетливо,
Иногда совсем крикливо.
Скажете: "Вот это хаос!" −
Вы не правы даже малость!
Это счастье, это радость,
Это нежных щечек сладость,
Глазок родненьких сиянье,
Бесконечность обожанья,
Теплых ручек потягушки,
Ножек славных попрыгушки.
Поздравляю вас с мальчишкой,
С милым маленьким сынишкой!
Пусть растет богатырем
Вам на радость с каждым днем!
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