Молодик 1 квітня-2022: що не можна робити цього дня

Молодик 1 квітня 2022: чим цікавий і що не можна робити / Фото: Pexels, Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Завтра, у п'ятницю, 1 квітня , відбудеться черговий весняний молодик у 2022 році. Чим примітний цей день, які особливості та небезпеку приховує у собі, чим можна займатися, а що краще не робити у цю фазу Місяця, щоб уникнути неприємностей, дізнайтесь у нашій статті.

Особливості молодика 1 квітня

Вранці 1 квітня, о 9:25 за київським часом, відбудеться молодик, який пройде на стику 30-го та 1-го місячних днів, під знаком зодіаку Овен.

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Молодик, з погляду астрономії , являє собою фазу Місяця, коли він розташовується між Землею та Сонцем практично на одній прямій з ними. Під час молодика супутник Землі не видно на небі.

На думку астрологів, період молодика важливий у житті людей, тому що в цей час саме відбувається закладання цілей та завдань на майбутнє . А ще це сприятливий період для накопичення сил на нові звершення та важливі справи.

У фазу молодика корисно формулювати свої бажання та прагнення , візуалізувати, писати, малювати, озвучувати, чого ви хочете і про що мрієте. А якщо це бажання загальне та колективне – його сила збільшується багаторазово.

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Молодик, що настає у знаку Овна , здатен серйозно вплинути на життя та самопочуття людей Цей знак діє на людей з підвищеною імпульсивністю та необачністю. Майте на увазі, що під впливом Овна люди схильні до конфліктів, емоційного з'ясування стосунків, грубості та різкості.

Що не можна робити під час молодика 1 квітня

Місяць в Овні сприяє стрімкому рішенню накопичених проблем, звільненню від того, що заважало жити.

накопичених проблем, звільненню від того, що заважало жити. Підвищена емоційність може призвести до необдуманих рішень та різких дій , про які згодом можна пошкодувати.

, про які згодом можна пошкодувати. Бажано звільнити себе на цей період важких фізичних навантажень .

. У день молодика краще утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил. А ось до реалізації задуманого можна приступати через кілька днів.

. Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил. А ось до реалізації задуманого можна приступати через кілька днів. Також на молодика не варто перебувати в смутку, скандалити, бажати комусь зла , тому що весь негатив, що виходить від вас, може до вас і повернутися.

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