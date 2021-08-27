Горіховий Спас-2021: що не можна робити в цей день

Традиції і заборони на Горіховий Спас / Фото: Колаж: Сьогодні

29 серпня, в неділю, православні відзначатимуть останнє літнє свято, присвячене Христу Спасителю – Горіховий Спас-2021.

Цей день має й інші назви: Третій Спас, Хлібний Спас, Полотняний Спас, а ще Малий, Холодний і Нерукотворний Спас.

Які традиції і заборони пов'язані з цим днем, що у жодному разі не можна робити у свято, читайте в нашій статті.

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Горіховий Спас – це третій і останній з літніх Спасів. Перший Медовий Спас або Маковія відзначався 14 серпня, другий – Яблучний Спас був 19 серпня.

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Що не можна робити на Горіховий Спас 29 серпня

На відміну від інших церковних свят, Горіховий Спас не такий суворий і вимогливий до людей.

29 серпня не варто відмовлятися від посильної роботи , тому що на цей час припадає сезон збору врожаю і заготівлі продуктів на зиму.

, тому що на цей час припадає сезон збору врожаю і заготівлі продуктів на зиму. В Горіховий Спас у жодному разі не можна йти у ліс без оберега . Наші предки вірили, що там можна зустрітися з нечистою силою.

. Наші предки вірили, що там можна зустрітися з нечистою силою. До самого свята Горіхового і Хлібного Спаса була сувора заборона на вживання горіхів, а також випічки з борошна нового помелу . Ці продукти можна їсти тільки після освячення в храмі.

. Ці продукти можна їсти тільки після освячення в храмі. У цей день не можна відмовляти у проханні нужденним і мандрівникам. А ось пригощати і подавати милостиню – навпаки, хороша прикмета.

нужденним і мандрівникам. А ось пригощати і подавати милостиню – навпаки, хороша прикмета. Зате в цей день немає заборони на скоромну їжу, тому що Успенський піст до цього часу вже закінчився.

У це свято категорично не можна сваритися , лаятися, конфліктувати, ображатися і заздрити.

, лаятися, конфліктувати, ображатися і заздрити. Також не варто сумувати і перебувати в поганому настрої – в свято належить радіти і дякувати Господу за дарований врожай, плоди, можливості і благополуччя.

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