Повня 14 червня: як привернути багатство

Як привернути гроші під час повні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 14 червня – день повні. Вона відбудеться о 14:52 за київським часом у сузір'ї Стрільця і, на думку астрологів, здатна зробити людей багатшими та щасливішими . Головне – знати потрібні ритуали на гроші та удачу.

Як правильно скористатися енергією Місяця у його переломну фазу, розказано у блозі chudesa_vokrug_nas в Інстаграм. Бажаєте перевірити на собі силу та вплив повні? Тоді не затягуйте з обрядами та замовляннями.

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Як привернути багатство на Місяць

Коли стемніє, треба запалити свічку , взяти паперові купюри, монети та гаманець. Відкрийте гаманець та наповніть його місячним світлом . Потім кладіть у нього по одній купюрі або монеті і щоразу кажіть замовляння: "У мій гаманець прийдеш – із нього не втечеш". Повторюйте ритуал, поки гаманець не наповниться . Покладіть гаманець у пляму місячного світла і не гасіть свічку. Користуватися грошима можна з 18-го дня від проведення ритуалу.

Обряди на привернення багатства та благополуччя / Фото: Unsplash

Як приворожити гроші на воду

Дочекайтесь темряви . Підготуйте 7 монет . Покладіть їх у склянку з водою . Поставте склянку так, щоб на неї падало місячне сяйво . Кажіть замовляння : "Місяць і чаша повні, монети сяють, купою сиплються, у кишенях додаються ". Заряджені під час ритуалу гроші – це талісман , який потрібно носити у гаманці і не можна витрачати.

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