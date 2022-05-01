Привітання з 1 Травня: кумедні вірші та проза, найкращі листівки

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: unsplash.com

1 Травня українці відзначають День праці, який також святкується в 143 країнах світу. У цей день сотні тисяч робочих найбільших промислових центрів США вийшли на протест – вимагали впровадження восьмигодинного робочого дня. В Україні 1 Травня раніше був вихідним. Але в цьому році через воєнний стан додаткові вихідні скасовані.

Life Сьогодні підготували для вас найкращі варіанти вітань зі святом 1 Травня: листівки, картинки, тексти в прозі, короткі смс і вірші. Не забудьте привітати своїх колег, друзів і знайомих.

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Привітання з 1 Травня у прозі

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Зі святом весни і праці, з 1 Травня! Бажаю, щоб праця була посильною, гідною, шляхетною, сумлінною, чесною. Бадьорості, світла і знань, емоційної насиченості, результатів, ідей, завжди твердо йти обраним шляхом до своєї мрії, відкинувши лінь, не боячись перешкод, долаючи перешкоди. Нехай воздасться по справах і заслугах!

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: bonnycards

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Короткі привітання з 1 Травня у прозі

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Вітаємо з весняним святом праці, відновлення й активної життєвої позиції. Нехай поруч з вами завжди буде надійне плече, будь-які справи даються легко, а результат незмінно тішить.

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Красиві привітання з 1 Травня своїми словами

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У перший день травня, у день праці я щиро вітаю з цим святом і хочу побажати, щоб будь-яка праця і потужна робота отримували щиру вдячність, щоб будь-яку справу доводили до кінця, щоб поруч завжди були добрі та вірні друзі, щоб руки ніколи не втомлювалися, а голову завжди відвідували світлі думки.

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: Depositphotos

1 Травня: привітання зі святом у прозі

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Вітаю з травневими днями, зі святом натхненної і творчої праці! Нехай будь-яка справа, за яку ви беретеся, приносить вам справжнє задоволення і тішить своїми результатами. Бажаю вам успіху, везіння і дружньої підтримки оточення у будь-якому починанні.

Привітання з 1 Травня: вірші і листівки

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Мы сегодня поздравляем

С днем известным — с Первомаем!

В дом придут пусть радость, смех,

А в работу — лишь успех.

Пусть не будет труд вам в тягость,

А приносит только радость.

С Днем Весны и с Днем Труда

Поздравляю, господа!

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: bonnycards

Вірші з Першотравнем: привітання друзям

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С первым семечком в земле

И с букашкой на траве!

С силой крепкою в ногах

И с работою в руках,

С миром, маем и трудом,

С майским шумом за окном!

Солнце, праздник – Первомай

И весну в окошке!

Мир, любовь и позитив

Нам принес в лукошке.

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: Pexels

З 1 Травня: привітання колегам

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Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Каждый день пусть будет крут,

Пусть любимым будет труд.

Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!

В этот чудный день весенний

Классным будет настроенье.

С Первомаем! С Днем труда!

Будьте счастливы всегда!

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: bonnycards

Прикольні привітання з 1 Травня в смс

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Всех с днем весны и с днем труда,

С прекрасным Первомаем

Мы поздравляем от души

И радости желаем,

Пускай полезным будет труд,

И отдых продуктивным,

Пускай во всем всегда везет

Веселым и активным!

Красиве привітання з 1 Травня

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Поздравляю с 1 мая!

День улыбок и весны!

Пусть всегда приносят счастье

Пенье птиц и все цветы!

Пусть сирень благоухает

Под окном твоим всегда,

О весне напоминает

Праздник Мира и Труда!

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: bonnycards

Ефектні привітання з травневими святами у віршах

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Желаю вам легко трудиться,

С любовью и огнём в глазах.

Пусть никогда удачи птица

Не ускользнёт в больших делах.

Пусть деньги падают, как дождик,

Пусть вдохновляет мир вокруг.

Восторг в душе пусть не проходит,

Чтоб сил хватало на досуг.

Вас с Первомаем! Счастья – в семьях!

Пусть радости в дома придут.

И пусть всегда, везде, бессменно

В почете будет славный труд!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2022 року в Україні.