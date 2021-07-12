З Днем Петра і Павла: найкращі привітання та листівки

Надсилайте яскраві листівки та добрі вітання з Днем Петра і Павла-2021

З Днем Петра і Павла: листівки, картинки і привітання

Сьогодні, 12 липня, настало значиме церковне свято Петра і Павла-2021. Цей світлий день присвячений славним і всехвальним первоверховним апостолам Петру і Павлу – найближчим учням і послідовникам Ісуса Христа.

Обов'язково привітайте зі святом Петра і Павла всіх друзів, рідних і близьких. Сьогодні.Lifestyle підготували для вас ефектні листівки і картинки, найкращі побажання і вірші, хороші привітання в День Петра і Павла 12 липня.

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Щирі вітання з Петром і Павлом у прозі

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Прийміть добре і щире привітання зі святом Петра і Павла. У цей святий день я бажаю всім покровительства первоверховних апостолів. Нехай у вашій душі завжди буде присутня Божа благодать, а серце буде відкритим для молитви. Нехай повниться життя ваше радістю і добрими вчинками.

З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru

Найкращі привітання на день Петра і Павла у віршах

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С днем Петра и Павла поздравляю.

Утром с чистым сердцем помолись.

Я от всей души тебе желаю,

Чтоб вошла Удача в твою жизнь.



Каждый миг пусть радостью наполнится,

Пусть задор всегда в тебе горит,

И пусть все мечты твои исполнятся

И Господь всегда тебя хранит.

З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru

Коротке смс привітання на день Петра і Павла

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С днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда от печали вам не знать!

З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru

Листівки, картинки і привітання на Петра і Павла

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С Днем апостолов святых –

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых –

Радости, добра.



Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru

Душевне привітання з Днем Петра і Павла своїми словами

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У світлий день Петра і Павла задумайтеся про все те добре і радісне, що вас оточує. Діліться з близькими людьми теплом своєї душі, вірою в Бога і благими вчинками. Нехай навколо вас будуть тільки щирі люди, готові осяяти світлом і любов'ю ваше життя.

З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru

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