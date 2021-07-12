З Днем Петра і Павла: найкращі привітання та листівки

З Днем Петра і Павла: листівки, картинки і привітання
Сьогодні, 12 липня, настало значиме церковне свято Петра і Павла-2021. Цей світлий день присвячений славним і всехвальним первоверховним апостолам Петру і Павлу – найближчим учням і послідовникам Ісуса Христа.
Обов'язково привітайте зі святом Петра і Павла всіх друзів, рідних і близьких. Сьогодні.Lifestyle підготували для вас ефектні листівки і картинки, найкращі побажання і вірші, хороші привітання в День Петра і Павла 12 липня.
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Щирі вітання з Петром і Павлом у прозі
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Прийміть добре і щире привітання зі святом Петра і Павла. У цей святий день я бажаю всім покровительства первоверховних апостолів. Нехай у вашій душі завжди буде присутня Божа благодать, а серце буде відкритим для молитви. Нехай повниться життя ваше радістю і добрими вчинками.
З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru
Найкращі привітання на день Петра і Павла у віршах
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С днем Петра и Павла поздравляю.
Утром с чистым сердцем помолись.
Я от всей души тебе желаю,
Чтоб вошла Удача в твою жизнь.
Каждый миг пусть радостью наполнится,
Пусть задор всегда в тебе горит,
И пусть все мечты твои исполнятся
И Господь всегда тебя хранит.
З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru
Коротке смс привітання на день Петра і Павла
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С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от печали вам не знать!
З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru
Листівки, картинки і привітання на Петра і Павла
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С Днем апостолов святых –
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых –
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru
Душевне привітання з Днем Петра і Павла своїми словами
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У світлий день Петра і Павла задумайтеся про все те добре і радісне, що вас оточує. Діліться з близькими людьми теплом своєї душі, вірою в Бога і благими вчинками. Нехай навколо вас будуть тільки щирі люди, готові осяяти світлом і любов'ю ваше життя.
З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru
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