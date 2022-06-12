Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Лайфхакер Свята

Трійця-2022: добірка яскравих картинок, вітальні вірші та листівки

Ольга Козачок
12 червня, 05:20
Вітаємо зі святим святом Трійці та даруємо вам гарні листівки, побажання та вірші

Зі святом Святої Трійці: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, у неділю, 12 червня, ми святкуємо День Святої Трійці. Це радісне літнє свято прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого.

Привітайте своїх рідних, друзів, близьких із цим світлим днем. А ми підготували для вас ефектні картинки, яскраві листівки, добрі вітання та вірші зі святом Трійці .

Реклама

Красиві вітання з Трійцею

***

Нехай Трійця до вас прийде,
Щастя з собою принесе,
Радість, мир, натхнення,
Успіх, любов та терпіння.

Красиві вітання зі святом Трійці / Фото: bonnycards

Реклама

***

От всей души желаю вам
В честь Троицы великой,
Чтобы Бог хранил, оберегал
И был всегда защитой.

Здоровья вам на много лет,
Добра, покоя, мира,
Любви, гармонии в семье,
Пусть будет жизнь счастливой!

Свята Трійця: ніжні листівки / Фото: bonnycards

Реклама

***

Вітаю зі святом святої Трійці! Бажаю, щоб з тобою завжди незримо були небесні Хранителі, щоб пішли геть всі печалі та негаразди, щоб у твоєму домі були радість і спокій, а між людьми запанував мир. Нехай у твоїй душі оселиться віра у краще.

Найкращі вітання на День Трійці / Фото: bonnycards

***

З Пресвятою Трійцею,
Зі святом святим!
Серце нехай наповниться
Світлом золотим.

Нехай душа не знає
Ні гріха, ні зла.
Нехай благословить вас
Бог на всі діла.

З Днем Трійці: ефектні зображення / Фото: bonnycards

***

Вітаю з прекрасним літнім святом Трійці, бажаю, щоб ваша сім'я була завжди під захистом Божим, нехай у вашому домі буде достаток, затишок та спокій. Бажаю миру, здоров'я, благополуччя та кохання!

З Днем Трійці: зображення / Фото: bonnycards

Раніше ми розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році. Також публікували православний календар церковних свят та постів у червні-2022.