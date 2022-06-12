Трійця-2022: добірка яскравих картинок, вітальні вірші та листівки

Зі святом Святої Трійці: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, у неділю, 12 червня, ми святкуємо День Святої Трійці. Це радісне літнє свято прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого.
Привітайте своїх рідних, друзів, близьких із цим світлим днем. А ми підготували для вас ефектні картинки, яскраві листівки, добрі вітання та вірші зі святом Трійці .
Красиві вітання з Трійцею
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Нехай Трійця до вас прийде,
Щастя з собою принесе,
Радість, мир, натхнення,
Успіх, любов та терпіння.
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От всей души желаю вам
В честь Троицы великой,
Чтобы Бог хранил, оберегал
И был всегда защитой.
Здоровья вам на много лет,
Добра, покоя, мира,
Любви, гармонии в семье,
Пусть будет жизнь счастливой!
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Вітаю зі святом святої Трійці! Бажаю, щоб з тобою завжди незримо були небесні Хранителі, щоб пішли геть всі печалі та негаразди, щоб у твоєму домі були радість і спокій, а між людьми запанував мир. Нехай у твоїй душі оселиться віра у краще.
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З Пресвятою Трійцею,
Зі святом святим!
Серце нехай наповниться
Світлом золотим.
Нехай душа не знає
Ні гріха, ні зла.
Нехай благословить вас
Бог на всі діла.
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Вітаю з прекрасним літнім святом Трійці, бажаю, щоб ваша сім'я була завжди під захистом Божим, нехай у вашому домі буде достаток, затишок та спокій. Бажаю миру, здоров'я, благополуччя та кохання!
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