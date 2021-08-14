Успенський піст: ексклюзивні листівки, ефектні картинки і привітання

Найкращі побажання з початком Успенського посту 14 серпня / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 14 серпня, розпочався Успенський піст-2021. Це один із чотирьох багатоденних постів року (ще є Великий, Петрів і Різдвяний), він триває два тижні. Дати завжди незмінні – з 14 по 27 серпня. Закінчується Успенський піст святом Успіння Пресвятої Богородиці, який православні відзначають 28 серпня.

Також у народі в цей день відзначається солодкий Медовий Спас або Маковій. Обов'язково привітайте рідних і близьких зі святом, а ми підготували для вас ексклюзивні листівки та добрі побажання з початком Успенського посту.

Успенський піст: картинки та привітання / Фото: Сьогодні

Успенський піст-2021: привітання та листівки

Нехай Успенський піст дозволить залишити всі печалі, біди, смутки і розчарування за порогом минулого, нехай стане світ навколо добрішим, нехай серце твоє відкриє нові горизонти гармонії, милості і щастя. Від щирого серця бажаю встигнути сказати "Прощай" образам і привітати добрі надії і свої щасливі мрії.

З початком Успенського посту 2021: вітальні листівки / Фото: Сьогодні

Піст – це привід для кожного віруючого не тільки обмежити себе в їжі матеріальній, а й стати сприйнятливішим до їжі духовної. Нехай же настання Спасівки буде для кожного знаком очищення і прийняття Божої милості. Нехай піст пройде вдало і кожен з нас, хто дотримуються його, зрозуміє щось нове про себе і про свою віру.

Привітання, листівки і картинки на Успенський піст / Фото: Сьогодні

На Успенський піст побажати хочу звільнити душу і серце від старих образ і нечистих помислів, позбавити тіло усього грубого і непотрібного, пізнати справжню силу віри і поселити в себе надію, відкинути геть страх і радіти кожному подарованому дню.

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З початком Успенського посту: картинки, листівки та побажання / Фото: Сьогодні

На Успенський піст мені хочеться побажати щасливих днів життя і добрих хвилин радості, проведених з близькими і дорогими людьми. Нехай душа позбудеться всіх тривог і сумнівів, нехай серце зможе зрозуміти справжній сенс життя і впустити в нього світлу надію і любов.

Успенський піст: листівки та вірші / Фото: Сьогодні

Бажаю на цей Успенський піст дотримуватися не тільки тілесних правил, а й духовних. Нехай сварки розвіюються ще до того, як встигнуть початися, а думки будуть звернені до Бога і речей, які вище звичних матерій. Цей пост – очищення, після якого кожен з нас стане оновленим.

Мед, мак і польові квіти несуть до церкви люди на Медовий Спас – дивіться сюжет

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні 2021 року в Україні.