Всесвітній день туризму: прикольні картинки та привітання

З Днем туризму: привітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 27 вересня, люди у всьому світі, в тому числі і в Україні, відзначають День туризму . Це свято непосидючих, цікавих, авантюрних, ризикованих, невгамовних людей, які прагнуть побачити весь світ або хоча б сусіднє місто, хто ловить кайф від подорожей і походів, кому подобається відкривати для себе нові горизонти.

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Ми вітаємо всіх, хто відносить себе до туристів, із цим чудовим святом і бажаємо море нових вражень і відкриття незвіданих місць.

З Днем туризму: ефектні привітання в прозі

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Живіть активно і яскраво, подорожуйте якомога частіше і відкривайте для себе нові міста і країни! Нехай компас не підводить, бінокль не потіє, а всі маршрути будуть цікавими і захоплюючими!

З Всесвітнім вдень туризму: яскраві картинки / Фото: pinterest

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Дорогі наші туристи! У цей святковий день бажаємо відкритих кордонів, незабутніх емоцій, яскравих фотографій, крутих пригод, позитивного настрою. Нехай на шляху зустрічаються тільки доброзичливі люди, з якими легко знайти спільну мову.

З Днем туризму: кращі поздоровлення / Фото: pinterest

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З Всесвітнім днем туриста! Бажаю попутного вітру, нових відкриттів, цікавих маршрутів і повні валізи вражень. Нехай здоров'я і фінанси дозволяють, а життя розташовує до подорожей.

Прикольні картинки в День туризму / Фото: pinterest

День туризму: позитивні вірші і привітання

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Всем, кто любит поездки, походы

И рассветы вне дома встречать,

Мы сегодня хорошей погоды

И удачи хотим пожелать.



Всем, кому не сидится на месте,

Кто привык этот мир познавать, —

Впечатляющих встреч, путешествий,

Чтоб всю жизнь было что вспоминать.



С днем туризма, друзья, всех причастных.

Больше сил, больше воздуха в грудь!

И пусть будет безумно прекрасным,

Легким, светлым ваш избранный путь.

Позитивні побажання в Міжнародний День туризму / Фото: pinterest

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Да здравствует туризм

И жажда путешествий,

Да здравствуют моря,

Курорты и леса,

И горнолыжный склон,

И скалы побережий;

Везде готова стать

Туристская нога!

Всесвітній День туризму: листівки і картинки / Фото: pinterest

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Со Всемирным Днем туризма

Поздравляю всей душою,

Пожелаю оптимизма

И прекрасного настроя!



Теплых дней, погоды ясной

И попутчиков чудесных,

Наслаждения и счастья

От походов интересных!

Дивіться відео про туристичні маршрути міста Чернівці:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.