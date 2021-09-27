Всесвітній день туризму: прикольні картинки та привітання

З Днем туризму: привітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 27 вересня, люди у всьому світі, в тому числі і в Україні, відзначають День туризму . Це свято непосидючих, цікавих, авантюрних, ризикованих, невгамовних людей, які прагнуть побачити весь світ або хоча б сусіднє місто, хто ловить кайф від подорожей і походів, кому подобається відкривати для себе нові горизонти.
Ми вітаємо всіх, хто відносить себе до туристів, із цим чудовим святом і бажаємо море нових вражень і відкриття незвіданих місць.
З Днем туризму: ефектні привітання в прозі
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Живіть активно і яскраво, подорожуйте якомога частіше і відкривайте для себе нові міста і країни! Нехай компас не підводить, бінокль не потіє, а всі маршрути будуть цікавими і захоплюючими!
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Дорогі наші туристи! У цей святковий день бажаємо відкритих кордонів, незабутніх емоцій, яскравих фотографій, крутих пригод, позитивного настрою. Нехай на шляху зустрічаються тільки доброзичливі люди, з якими легко знайти спільну мову.
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З Всесвітнім днем туриста! Бажаю попутного вітру, нових відкриттів, цікавих маршрутів і повні валізи вражень. Нехай здоров'я і фінанси дозволяють, а життя розташовує до подорожей.
День туризму: позитивні вірші і привітання
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Всем, кто любит поездки, походы
И рассветы вне дома встречать,
Мы сегодня хорошей погоды
И удачи хотим пожелать.
Всем, кому не сидится на месте,
Кто привык этот мир познавать, —
Впечатляющих встреч, путешествий,
Чтоб всю жизнь было что вспоминать.
С днем туризма, друзья, всех причастных.
Больше сил, больше воздуха в грудь!
И пусть будет безумно прекрасным,
Легким, светлым ваш избранный путь.
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Да здравствует туризм
И жажда путешествий,
Да здравствуют моря,
Курорты и леса,
И горнолыжный склон,
И скалы побережий;
Везде готова стать
Туристская нога!
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Со Всемирным Днем туризма
Поздравляю всей душою,
Пожелаю оптимизма
И прекрасного настроя!
Теплых дней, погоды ясной
И попутчиков чудесных,
Наслаждения и счастья
От походов интересных!
Дивіться відео про туристичні маршрути міста Чернівці:
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