Вихідні та свята у липні-2022 в Україні

Вихідні та свята у липні / Фото: Unsplash

Які вихідні та свята чекають на Україну в липні 2021 року? Як і скільки українці відпочивають у розпал літа? Коли відзначаємо Івана Купала, День сім'ї, День рибалки, День бухгалтера України?

Які ще офіційні державні та важливі міжнародні дати будуть у липні 2022 року? Докладніше читайте у нашій статті.

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Вихідні у липні 2022 року

Липень – місяць довгий, проте додаткових вихідних у ньому не було навіть у мирний час, бо в Україні офіційних державних свят у середині літа немає.

Тож українцям доведеться задовольнятися звичайними суботами та неділями, яких у липні-2022 буде 10 . Усього кількість робочих днів у липні становить 21 .

Свята у липні-2022

Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят та значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у липні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних , яких стосуються ці дати.

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1 липня – День архітектури України.

2 липня – Міжнародний день спортивної журналістики, Міжнародний день кооперативів та День працівника державної податкової служби України.

3 липня – День Військово-Морських сил України, а також День працівників морського та річкового флоту України.

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4 липня – День національної поліції України та День судового експерта України.

6 липня – Всесвітній день поцілунку.

7 липня – День працівників природно-заповідної справи, а також народне свято Івана Купала.

8 липня – День сім'ї в Україні.

10 липня – День рибалки.

11 червня – Всесвітній день населення та Всесвітній день шоколаду.

12 липня – День фотографа та Всесвітній день бортпровідника.

15 липня – Всесвітній день навичок молоді, а ще – День українських миротворців.

16 липня – День бухгалтера України.

17 липня – День працівників металургійної галузі України.

18 липня – Міжнародний день Нельсон Мандели.

20 липня – Міжнародний день шахів.

25 липня – День зубного техніка.

26 липня – День парашутиста.

28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-фахівця, а ще святкується День Української Державності та День хрещення Київської Русі – України.

30 липня – Міжнародний день дружби, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми та День системного адміністратора.

31 липня – День працівників торгівлі України.

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