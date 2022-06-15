Вихідні та свята у липні-2022 в Україні

Вихідні та свята у липні / Фото: Unsplash
Які вихідні та свята чекають на Україну в липні 2021 року? Як і скільки українці відпочивають у розпал літа? Коли відзначаємо Івана Купала, День сім'ї, День рибалки, День бухгалтера України?
Які ще офіційні державні та важливі міжнародні дати будуть у липні 2022 року? Докладніше читайте у нашій статті.
Вихідні у липні 2022 року
Липень – місяць довгий, проте додаткових вихідних у ньому не було навіть у мирний час, бо в Україні офіційних державних свят у середині літа немає.
Тож українцям доведеться задовольнятися звичайними суботами та неділями, яких у липні-2022 буде 10 . Усього кількість робочих днів у липні становить 21 .
Свята у липні-2022
Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят та значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у липні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних , яких стосуються ці дати.
1 липня – День архітектури України.
2 липня – Міжнародний день спортивної журналістики, Міжнародний день кооперативів та День працівника державної податкової служби України.
3 липня – День Військово-Морських сил України, а також День працівників морського та річкового флоту України.
4 липня – День національної поліції України та День судового експерта України.
6 липня – Всесвітній день поцілунку.
7 липня – День працівників природно-заповідної справи, а також народне свято Івана Купала.
8 липня – День сім'ї в Україні.
10 липня – День рибалки.
11 червня – Всесвітній день населення та Всесвітній день шоколаду.
12 липня – День фотографа та Всесвітній день бортпровідника.
15 липня – Всесвітній день навичок молоді, а ще – День українських миротворців.
16 липня – День бухгалтера України.
17 липня – День працівників металургійної галузі України.
18 липня – Міжнародний день Нельсон Мандели.
20 липня – Міжнародний день шахів.
25 липня – День зубного техніка.
26 липня – День парашутиста.
28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-фахівця, а ще святкується День Української Державності та День хрещення Київської Русі – України.
30 липня – Міжнародний день дружби, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми та День системного адміністратора.
31 липня – День працівників торгівлі України.
Раніше ми розповідали, коли будуть літні Спаси. Також ми публікували прогноз ведичного астролога, яка дата закінчення війни в Україні.