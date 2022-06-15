Выходные и праздники в июле-2022 в Украине

Выходные и праздники в июле / Фото: Unsplash

Какие выходные и праздники ждут Украину в июле 2021 года? Как и сколько украинцы отдыхают в самый разгар лета? Когда отмечаем Ивана Купала, День семьи, День рыбака, День бухгалтера Украины?

Какие еще официальные государственные и важные международные даты будут в июле 2022 года? Подробнее читайте в нашей статье.

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Выходные в июле 2022 года

Июль – месяц длинный, но вот дополнительных выходных в нем не было даже в мирное время, потому что в Украине официальных государственных праздников в середине лета нет.

Так что украинцам придется довольствоваться обычными субботами и воскресеньями, которых в июле-2022 будет 10 . Всего количество рабочих дней в июле составляет 21 .

Праздники в июле-2022

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в июле 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных , которые имеют отношение к этим датам.

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1 июля – День архитектуры Украины.

2 июля – Международный день спортивной журналистики, Международный день кооперативов, а также День работника государственной налоговой службы Украины.

3 июля – День Военно-Морских сил Украины, а также День работников морского и речного флота Украины.

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4 июля – День национальной полиции Украины и День судового эксперта Украины.

6 июля – Всемирный день поцелуя.

7 июля – День работников природно-заповедного дела, а также народный праздник Ивана Купала.

8 июля – День семьи в Украине.

10 июля – День рыбака.

11 июля – Всемирный день народонаселения и Всемирный день шоколада.

12 июля – День фотографа, а также Всемирный день бортпроводника.

15 июля – Всемирный день навыков молодежи, а еще День украинских миротворцев.

16 июля – День бухгалтера Украины.

17 июля – День работников металлургической отрасли Украины.

18 июля – Международный день Нельсона Манделы.

20 июля – Международный день шахмат.

25 июля – День зубного техника.

26 июля – День парашютиста.

28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста, а еще празднуется День Украинской Государственности и День крещения Киевской Руси – Украины.

30 июля – Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, а также День системного администратора.

31 июля – День работников торговли Украины.

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