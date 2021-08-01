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1 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

1 августа, 07:25

Ольга Козачок

День железнодорожника, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, День инкассатора – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 1 августа.

1 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 1 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 1 августа

Именинники 1 августа

День ангела сегодня отмечают: Григорий, Дмитрий, Евгения, Евфросиния, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

Какой сегодня церковный праздник

1 августа в православной церкви настает 6-е воскресенье после Пятидесятницы. Чтится память святых отцов шести Вселенских соборов, преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого, преподобного Дия, преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах, блаженного Стефана и матери его Милицы, Сербских. Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

В народе 1 августа отмечался Макринин день. Считалось, что это самый мокрый день в году, на который также приходится завершение лета.

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Приметы на 1 августа

Интересные и важные события в Украине и мире 1 августа

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