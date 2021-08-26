1 сентября: стихи для первоклашек на День знаний 2021

Стихи на 1 сентября для первоклассников / Фото: Коллаж: Сегодня

1 сентября, в День знаний, по традиции все ученики идут в школу, чтобы начать свой новый учебный год.

Мы собрали красивые, оригинальные и короткие стихи для первоклашек. Эти тексты подойдут и для школьной праздничной линейки на 1 сентября, и для выступления перед учителем на классном часе.

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Стихи для первоклашек на 1 сентября – День знаний на русском языке

***

Я проснулся утром рано,

На портфель свой сразу глянул.

В нем тетрадки есть и книжки,

И тетрадь с угольником.

Спать я лег простым мальчишкой,

А проснулся школьником.

***

Поскорей звени, звонок,

Мы тебя заждались.

Ведь на первый наш урок

Год мы собирались

***

Всей семьей большой портфель

Собирали целый день.

А потом мне книжки снились

Сами шли, в него ложились!

***

Кончается лето,

Кончается лето,

И солнце не светит,

А прячется где-то.

И дождь-первоклассник,

Робея немножко,

В косую линейку

Линует окошко.

***

Первоклассник, первоклассник,

Нарядился, как на праздник,

Даже в лужу не зашел,

Погляделся и пошел.

Уши вымыты до глянца,

Алый гриб на крышке ранца.

Да и сам он как грибок,

Из-под кепки смотрит вбок:

Все ли видят, все ли знают,

Все ль от зависти вздыхают?

***

Детский сад простился с нами –

Мы теперь ученики.

На урок нас приглашают

Громкой песенкой звонки.

Мы за парты сядем ровно,

Слушать будем чуть дыша.

Воспитательницу только

Не забудем никогда!

После школы забежим к ней

И расскажем ей о том,

Как нам в школе интересно,

Как мы весело живём!

***

Сентябрь. Прозвенел звонок,

Малышка в первый класс шагает.

И желтых листиков клубок

По небу ветерок гоняет.

1 сентября: стихи для первоклассников на на украинском языке

***

Заглядає у вікно

Вересень – рум’янець.

Я не сплю, дивлюсь давно

На новенький ранець.

Пахне ранець букварем

З гарними картинками.

Скоро ранець ми берем

І йдемо стежинками.

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***

Це не вигадка, не казка,

Що віднині я — школярик.

Ось портфелик мій, будь ласка,

А в портфелику — букварик.

***

Наче вулик — наша школа,

Вся вона гуде, як рій.

І здається, що довкола

Розквітають квіти мрій.

Бігають, сміються діти,

Та лиш дзвоник задзвенить —

Стане тихо, ніби в квіти

Поховались бджоли вмить.

***

В сизому тумані,

В сині димовій —

Яблука рум'яні,

Груші медові.



Линуть птичі зграї,

Шелестять гаї...

Школа відчиняє

Двері нам свої.

Вийдуть нас зустріти

Друзі-вчителі...

Принесіть їм квіти

З рідної землі.

***

Взяли до рук портфелики,

Взяли лискучі ранці

І, наче ті метелики,

Полинули уранці

До школи до веселої

Дівчатка і хлоп'ята.

Це тут нова оселя їм,

Щаслива та багата!

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