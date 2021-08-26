1 вересня: вірші для першокласників на День знань 2021

Вірші на 1 вересня для першокласників / Фото: Колаж: Сьогодні
1 вересня, на День знань, за традицією всі учні йдуть до школи, щоб почати свій новий навчальний рік.
Ми зібрали красиві, оригінальні і короткі вірші для першокласників. Ці тексти підійдуть і для шкільної святкової лінійки на 1 вересня, і для виступу перед учителем на класній годині.
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Вірші для першокласників на 1 вересня – День знань російською мовою
Я проснулся утром рано,
На портфель свой сразу глянул.
В нем тетрадки есть и книжки,
И тетрадь с угольником.
Спать я лег простым мальчишкой,
А проснулся школьником.
***
Поскорей звени, звонок,
Мы тебя заждались.
Ведь на первый наш урок
Год мы собирались
***
Всей семьей большой портфель
Собирали целый день.
А потом мне книжки снились
Сами шли, в него ложились!
***
Кончается лето,
Кончается лето,
И солнце не светит,
А прячется где-то.
И дождь-первоклассник,
Робея немножко,
В косую линейку
Линует окошко.
***
Первоклассник, первоклассник,
Нарядился, как на праздник,
Даже в лужу не зашел,
Погляделся и пошел.
Уши вымыты до глянца,
Алый гриб на крышке ранца.
Да и сам он как грибок,
Из-под кепки смотрит вбок:
Все ли видят, все ли знают,
Все ль от зависти вздыхают?
***
Детский сад простился с нами –
Мы теперь ученики.
На урок нас приглашают
Громкой песенкой звонки.
Мы за парты сядем ровно,
Слушать будем чуть дыша.
Воспитательницу только
Не забудем никогда!
После школы забежим к ней
И расскажем ей о том,
Как нам в школе интересно,
Как мы весело живём!
***
Сентябрь. Прозвенел звонок,
Малышка в первый класс шагает.
И желтых листиков клубок
По небу ветерок гоняет.
1 вересня: вірші для першокласників українською мовою
***
Заглядає у вікно
Вересень – рум’янець.
Я не сплю, дивлюсь давно
На новенький ранець.
Пахне ранець букварем
З гарними картинками.
Скоро ранець ми берем
І йдемо стежинками.
***
Це не вигадка, не казка,
Що віднині я — школярик.
Ось портфелик мій, будь ласка,
А в портфелику — букварик.
***
Наче вулик — наша школа,
Вся вона гуде, як рій.
І здається, що довкола
Розквітають квіти мрій.
Бігають, сміються діти,
Та лиш дзвоник задзвенить —
Стане тихо, ніби в квіти
Поховались бджоли вмить.
***
В сизому тумані,
В сині димовій —
Яблука рум'яні,
Груші медові.
Линуть птичі зграї,
Шелестять гаї...
Школа відчиняє
Двері нам свої.
Вийдуть нас зустріти
Друзі-вчителі...
Принесіть їм квіти
З рідної землі.
***
Взяли до рук портфелики,
Взяли лискучі ранці
І, наче ті метелики,
Полинули уранці
До школи до веселої
Дівчатка і хлоп'ята.
Це тут нова оселя їм,
Щаслива та багата!
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